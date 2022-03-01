Özgün YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS ücreti ne kadar?
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YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS ücreti ne kadar?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS son başvuru tarihi açıklandı. 11 şubat cuma günü başlayan başvuru tarihinin son günü ne zaman? İşte bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS ücreti ne kadar?
​YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde 2022-YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

YKS son başvuru tarihi ne zaman?

YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS sınav ücreti ne kadar? Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS sınav ücreti ne kadar?

  • Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.
  • 2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya
  • Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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