Sınav sonucunu izinsiz paylaşan siteye 30 bin TL ceza

Öğrencilerin sınav sonuçlarının izinsiz paylaşılmasıyla ilgili, örnek olabilecek bir karar geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan bir şikayette, bir öğrencinin kişisel bilgilerinin yer aldığı YKS sonuç belgesinin, yerel bir haber sitesi tarafından açık rızası olmaksızın paylaşıldığı belirtildi. Konuyu gündemine alan KVKK, söz konusu haberde ilgili kişinin TC kimlik numarası maskelenerek ad, soyad, fotoğraf, üniversite programı ve puanından oluşan verilerinin yer aldığını tespit etti. Haberdeki olayın toplumu konu üzerinde düşünmeye sevk etmediği ve dolayısıyla bir kamu yararı bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

KVKK logo

HAK İHLALİ SAYILDI

Bu kapsamda, veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetinin, hukuka aykırı olduğu kanaatine varan KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ihlaline karar verdi. Karar tarihi itibarıyla internet sitesinde şikayete konu bilgilerin ve haberin kaldırıldığına dikkat çeken KVKK, “hafifletici unsur” yönünde de takdir kullandı. KVKK, şikayet edilen yerel haber sitesine 30 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

REKLAM