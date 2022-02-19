YKS 2022 başvuruları devam ediyor

YKS başvuruları 11 Şubat'ta başladı. Adaylar işlemlerini Mart ayının 7'sine kadar yapabilecekler. Adayların sınavlara katılabilmek için başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, başvurularda adaylara verilen süre ne kadar, süreç hangi tarihte sona erecek? YKS başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

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YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme için son gün 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecekti

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YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk