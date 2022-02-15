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TYT kaç dakika oldu? YKS TYT sınav süresi ne kadar?

YKS baraj puanının kaldırılması sonrası YKS sınav süresi merak kazandı. YKS oturumlarından biri olan Temel Yetenek Testi (TYT) oturumunun süresinde de önemli bir değişikliğe gidildi. İlk kez 2022 yılında uygulanacak olan TYT sınav süresindeki değişikliğin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, 2022 TYT kaç dakika olacak? TYT sınav süresi ne kadar? İşte YKS oturumlarında yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TYT kaç dakika oldu? YKS TYT sınav süresi ne kadar?
tyt

YKS sınav süresi değişti mi? TYT sınav süresi değişti mi, uzatıldı mı, kaç dakika oldu? soruları 2022 yılında istediği üniversiteye girmeyi hedefleyen YKS sınavına katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. TYT süresi bu yıl değiştirildi. Peki, TYT kaç dakika olacak?

2022 TYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Öte yandan 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

YKS 2022 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.

TYT-AYT BARAJ PUANLARI KALKTI MI?

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı
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