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Rasim Ozan'a bir tepki daha: Kütahya ile ilgisi yok

Kütahya Baro'sundan Rasim Ozan Kütahyalı isyanı geldi. Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında Boşnaklarla ilgili hakaret içeren sözlerine sert tepki gösterdi. Atam, "Sadece soyadı Kütahyalı, Kütahya ile hiçbir bağlantısı yok" dedi.

Haber MerkeziIHA
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle kovuldu.
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle kovuldu.

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Rasim Ozan Kütahyalı'nın skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Boşnaklarla ilgili sözlerine tepki gösteren Atam, Rasim Ozan'ın sadece soyadının Kütahyalı olduğunu, Kütahya ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Atam, "Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı'lı kınıyoruz. Sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de, hiçbir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

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