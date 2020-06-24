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Dünya Almanyaya kızan Trumpın 2018de NATOdan çıkmak istediği iddia edildi NATO üyeleri Rusyaya milyarlarca para ödüyor
AMERİKA

Almanya'ya kızan Trump’ın 2018’de NATO’dan çıkmak istediği iddia edildi: NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de Rusya liderliğindeki Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine Almanya’nın destek verdiği gerekçesiyle NATO’dan ayrılmayı düşündüğünü iddia etti. Trump’ın, "Rusya ile anlaşamadığımız sürece NATO ülkelerinin Rusya’ya milyarlarca para ödediği bir NATO’da olmayacağız" ifadelerini kullandığını da ileri sürdü ancak bu fikrinden Pompeo ile görüştükten sonra vazgeçtiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
NATO Liderler Zirvesinden bir kare; Merkel, Trump
NATO Liderler Zirvesinden bir kare; Merkel, Trump

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Beyaz Saray anılarını yazdığı 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabı bugün satışa çıktı. Kitapta yer alan ifadelerde Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brüksel’de 11 Temmuz 2018’deki NATO Liderler Zirvesi’nde Almanya’nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine devam etmesi ve müttefiklerin harcama taahhütlerini yerine getirememesi halinde ittifaktan çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü. Bolton, Trump’ın yardımcılarla yaptığı özel görüşmeler sonrasında bu fikrinden vazgeçtiğini ve konuyu kapattığını iddia etti.

NATO ÜLKELERİ RUSYA'YA MİLYARLARCA PARA ÖDÜYOR TEPKİSİ

  • Bolton kitabında Trump’ın, "Rusya ile anlaşamadığımız sürece NATO ülkelerinin Rusya’ya milyarlarca para ödediği bir NATO’da olmayacağız" ifadelerine yer vererek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında bu kararından vazgeçtiğini öne sürdü.

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Bolton kitabında Trump’a "Yapacak mıyız?" diye sorduğunu, ancak Trump’ın yardımcılarının tavsiyelerine kulak verdiğini ve NATO ittifakına verdiği desteği tekrar teyit ettiğini ifade etti. Bolton, Trump’ın üyeleri harcama hedeflerine ulaşmadıkları için eleştirerek geri çekilme tehdidinden vazgeçtiğini belirtti.

KUZEY AKIM 2 PROJESİNE SİNİRLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2019’da imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA), Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar öngeren bir kararname imzalamıştı. Trump, NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarını, milli gelirlerinin yüzde 4’üne çıkarmaları gerektiğini vurgulamıştı.

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