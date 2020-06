Trump'ın PKK ve PYD düşüncesi sızdı: Kaçmadıkları savaş yok

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Trump tarafından görevine son verilen John Bolton eteğindeki taşları döktü. Görev yaptığı dönemde ABD'nin dış politikasındaki en belirleyici isimlerinden biri olan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump ile yaşadıklarını ‘The Room Where It Happened’ (Olayın olduğu yer) adlı kitabıyla sızdırdı. Kitap vesilesiyle Trump’ın bir çok konudaki fikirleri de sansürsüz olarak ortaya çıktı. ABD'de kitap, devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle vatana ihanet olarak görülürken Türkiye’yi ilgilendiren birçok konu da kitap aracılığıyla ilk defa bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.

"Türklerden de Iraklılardan da kaçtılar"

Trump’ın, ABD’nin Suriye’de DEAŞ ile yaptığı mücadele hakkında "Ortadoğu’daki bu korkunç savaşlardan paçayı kurtarmak istiyorum. DEAŞ’ı düşmanımız olan ülkelerin çıkarları için öldürüyoruz." dediği ve ardından da "Kürtleri sevmiyorum, Türklerden de kaçtılar, Iraklılardan da. Kaçmadıkları tek zaman etraflarına F-18’lerle güvenlik ağı ördüğümüz an oldu" dediği Boltan'ın kaleme aldığı kitapta ileri sürüldü.

Editörün notu: ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyuna yansıyan konuşmalarında terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu PYD'den bahsederken 'Kürtler' ifadesini kullanarak bir genelleme yapıyor. Trump, Türkiye'nin 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürecinde de terör örgütleri PKK ve PYD'den bahsederken 'Kürtler' ifadesini kullanmıştı.

The Room Where It Happened adlı kitabın 40. sayfasında Trump'ın sözlerinin geçtiği bölüm

İkiyüzlüler yüzümüze farklı arkamızdan farklı konuşuyor: ABD, bağımsız Kürdistan'ı destekliyor. Türkiye'nin çekinceleri o kadar da önemli değil

Kitabın 176. sayfasında Bolton, ABD’nin bağımsız Kürdistan’ı desteklediğini belirtiyor. Bolton, Erdoğan’ın DEAŞ’ın parçalanmasını istediğini ama ABD’nin de PKK ile ittifak yapmasından rahatsız olduğunu belirtip konuyu şu şekilde sonlandırıyor:

"ABD, Kürtlerin kendi kendini yöneteceği büyük bir özerkliği destekliyor hatta Irak’tan bağımsızlığını kazanacak bir Kürt devletini de. Bu konu bölge ülkelerle (Türkiye) sınır anlaşmazlıklarına sebep olabililir. Bu karmakarışık bir süreç ama net olan bir şey var: ABD’nin Kürtlerle olan güçlü bağlılık ilişkisinin bölge ülkelerinin kaygılarından önemli olduğu."



Barzani'nin referandumunda iki yüzlülük yapmışlar

Kuzey Irak’ta referandum olduğu zaman o dönemki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu referandumun meşruiyeti olmadığı belirtip tanımadıklarını ilan etmişti. Kapalı kapılar ardında ise bunun tipik iki yüzlü politikalarının bir parçası olduğu, Türkiye'nin kaygıları konusunda da hassas olmadıkları ortaya çıktı.

DÜNYA Beyaz Saray: IKBY'nin referandum kararını desteklemiyoruz

Büyükelçi, Türkiye’yi güvenilir buluyor diye rahatsız olmuşlar

Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı olarak atanan Mike Pompeo’nun, ABD’nin eski Türkiye büyükelçisi Jim Jeffrey’in Türkiye’yi güvenilir bulmasından rahatsız olduğu da kitaptan sızanlar arasında. Bolton’un yazdığına göre Pompeo kendisine şunları söyledi:

"Jeffrey, hala Türkiye’yi Nato’nun güvenilir bir ortağı olarak görüyor’ diyerek eski büyükelçiden rahatsızlığını bildiriyordu. Pompeo göreve gelmeden önce de Türkiye hakkında agresif söylemleri ile biliniyordu."

Bolton burada da Pompeo'yi izliyor

Barış Pınarı'nı engellemek için her şeyi yapmışlar

Kitapta; Pompeo ve Bolton’un, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı engellemek için ellerinden geleni yaptığını ama Trump’ın bölgeden bir an önce çekilmek istemesi ve Türkiye’nin kararlı tutumundan dolayı bu kişileri çok da ciddiye almadığını anlatılıyor.

DÜNYA Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

Kitabın 187. sayfasında Pompeo'nun görüşlerini aktarıyor.

Trump kitaptan rahatsız: Bolton hem büyük bir yalancı hem de aşırı becereksiz

Trump bugün attığı tweetle doğrudan kitabın yazarı Bolton'u hedef aldı. Trump attığı tweette; hem Bolton'un yalancı olduğunu iddia ediyor hem de 'Gizli bilgiler' diyerek sızıntıları doğruluyor. Sızan bilgilerden rahatsız olduğu görülen Trump, Bolton hakkında:

'Hem aşırı becereksiz hem de yalancı' deyip ardından da 'Hakimin görüşüne göz atın. Gizli bilgiler' diyerek kitapta paylaşılanların doğruluğunu kabul etmiş oldu

I gave John Bolton, who was incapable of being Senate confirmed because he was considered a wacko, and was not liked, a chance. I always like hearing differing points of view. He turned out to be grossly incompetent, and a liar. See judge’s opinion. CLASSIFIED INFORMATION!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

OYNAT 01:17 'Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir' dedi. Erdoğan, 'Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

