Dünya basınında bugün: ABD'de ekonomik kriz büyüyor

New York Times : ABD'de kriz büyüyor

New York Times gazetesi Kovid-19 salgının ABD ekonomisine etkilerini manşete taşıdı.Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde son altı haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyonu . Koornavirüs krizinin Büyük Buhran'dan sonraki en büyük kriz olduğuna dikkat çekilen haberde Federal yardımların geciktiği yerlerde çoğu Amerikalının açlık tehdidi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Başta göçmenler olmak üzere milyonlarca vatandaşın aylarca yardım alamadığı kaydedildi.

Guardian: İngiltere'de normalleşme kafaları karıştırdı

Gazete İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantinayı sonlandırma kararının ülkeyi bölünmüş ve kafası karışmış bir hale soktuğunu yazdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Evde kalın" sloganından sonra "Dikkatli olun" uyarısını benimsediğini ve iş yerlerinin açılmasıyla normale dönüşü desteklediği belirtildi. Johnson işe dönmek isteyenleri desteklediği mesajını verirken İskoçya ve Wales bölge yönetimleri normalleşmenin henüz erken olduğunu kaydederek başbakana karşı çıktı.

The Times: Başbakan normalleşmeyi başlattı

The Times gazetesi de Başbakan Boris Johnson'un normalleşme planını manşete taşıdı. Başbakanın "Ekonomiyi yeniden canlandırma zamanı" sözlerine manşetinde yer veren gazete 3 aylık bir yol haritası oluşturulduğunu yazdı.

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Independent

Gazete "Başbakan milyonları işe geri gönderiyor" başlığıyla verdiğ manşetinde İngiltere'deki normalleşme adımlarını duyurdu. Ülkede işini uzaktan yapamayan vatandaşlar işe geri dönüş için teşvik edilecek, açık havada spor sınırlandırılmayacak,ilkokul öğrencileri 1 Haziran itibariyle okula dönebilecek, İngiltere içinde seyahat edenlere karantina kuralı uygulanacak.

Washington Post

Gazete ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını sonrası Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaptığı mitingde koltukların boş kalmasını manşete taşıdı. Manşette yer alan analizde Trump'ı 2016 da başkanlık koltuğuna taşıyan stratejinin artık işe yaramadığı, ırkçılık karşıtı gösterilerin Trump'ın kampanyasını etkilediği belirtildi.

Al Jazeera

Al Jazeera haber kanalı manşetine Libya hükümetinin, Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını, Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğünü açıklamasını taşıdı. Mısırın darbeci lideri Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.