Darbeci Hafter’in Suriyeli paralı askerlerle yaptığı sözleşme ortaya çıktı: Operasyon başına 10 dolar

Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcıları görünce şaşkına döndüğünü belirten Tumi, şunları söyledi: Ben anlamıyorum, bu mayınları döşeyenler, bu patlayıcıları kuranlar nereden, hangi ülkeden geldiler, bunu nasıl yaptılar? Aileler, çocuklar buraya dönecek. Buralara mayın döşeyerek ne düşünüyorlardı, ben anlayamıyorum. Başka bir ordu gelecek olsa... Ama evler, binalar, buraları mayınlıyorsun... Daha ne diyebilirim ki?