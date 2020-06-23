Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libya Devlet Yüksek Konseyi Sisinin çağrısı fitneyi alevlendirme amaçlı
ORTADOĞU

Libya Devlet Yüksek Konseyi: Sisi'nin çağrısı fitneyi alevlendirme amaçlı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemediklerini belirtti. Darbeci Sisi'nin Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandırma çağrısının, "fitneyi daha çok alevlendirerek Libyalıları birbirlerine öldürtmek" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bağımsız ve egemen bir devlet olan Libya'da meşru hükümetin görevinin, tüm Libya toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Libyalılar darbeci Sisi'nin müdahale çağrılarına karşı protesto düzenlemişti.
Libyalılar darbeci Sisi'nin müdahale çağrılarına karşı protesto düzenlemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemediklerini belirtti.

Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'nin "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermesinin ardından Konseyden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mısır'ın kendisi açısından kötü sonuçlar doğuran 1962'de Yemen'deki Mütevekkili Krallığı'na karşı başlatılan devrimi desteklemesi hatırlatılan açıklamada, Mısır ordusunun Libya'da bir maceraya atılması halinde akıbetinin Yemen'dekine benzer olacağına dikkat çekildi.

Açıklama'da Sisi'ye hitaben ise şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır'ın Libya'ya müdahalesi için bahane olarak kullanılan ulusal güvenlik sorunu ancak sınırlarının kapatılması ile çözülebilir. Yoksa Libyalıların özgürlüğü ve yönetiminin istikrarı Mısır rejimi için tehlike midir?"

Sisi'nin Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandırma çağrısının, "fitneyi daha çok alevlendirerek Libyalıları birbirlerine öldürtmek" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bağımsız ve egemen bir devlet olan Libya'da meşru hükümetin görevinin, tüm Libya toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Sisi'yi açıklamalarından dolayı kutlamasına da tepki gösterildi.

Salih'in Mısır'ın müdahale için sahip olmadığı meşruluğu ona vermeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Mısır'ın Libya'ya yönelik güvenlik, siyaset, ekonomik ve sosyal koşulları ağırlaştıran müdahalesi 6 yıldır mevcut." ifadelerine yer verildi.

Mısır Yemen'de Mütevekkili Krallığına karşı 26 Eylül 1962 devrimini desteklemişti. Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazanmıştı.

Tarihçiler, savaşı Cumhuriyetçilerin kazanmasına rağmen Suudi Arabistan'ın Mütevekkili yanlılarını destekleyerek Mısır ordusunun enerjisini tükettiğini, bunun da Mısır açısından 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın sonucunu etkilediğini belirtiyor.

Ne olmuştu?

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 20 Haziran Cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Sisi, "Sirte ve Cufra, kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." ifadesini kullanmıştı.

Libya Ordu Sözcüsü Kununu’dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin sözlerine tepki: Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkıyor
DÜNYA
Libya Ordu Sözcüsü Kununu’dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin sözlerine tepki: Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkıyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri: Türk halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz
DÜNYA
Libya'nın başkenti Trablus'ta, Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri: Türk halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz

Libya hükümeti darbeci Sisi'nin 'askeri müdahale' tehdidini kınadı
DÜNYA
Libya hükümeti darbeci Sisi'nin 'askeri müdahale' tehdidini kınadı
Abone Ol Google News
Bu makinayı 16 yaşındaki liseli yaptı

Bu makinayı 16 yaşındaki liseli yaptı

​İçine virüslü giren eşya saniyeler sonra steril şekilde çıkıyor.
Korkunç bir rekora ulaşıyoruz

Korkunç bir rekora ulaşıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiyeden rahatsız: Tavrımız sert olacak

​Karabük'ün en büyük köyü ikinci kez karantinada.

İçi ata tohumu dolu 15 şişe hayatını değiştirdi.

​Harekatlar, Sincar bağlantısını kesmeye odaklandı.

​Savunma Bakanı canlı yayında alacaklarını açıkladı.

​Demirtaş ile fotoğrafları olan şahıs çocuğu ezdi ve serbest kaldı.

Menderes ve arkadaşlarını idama götüren yargılama hakkında flaş gelişme.

​BAE ve Suudi Arabistan Sisi'yi savaşa zorluyor.

​Anne kumrunun sel anında yavrularına siper olduğu an görenleri duygulandırdı.
Acı bir<br>korona hikayesi

Acı bir
korona hikayesi

​Yaşadığım acıyı bilseler maskesiz çıkmazlardı.
Binalar resmen ikiye ayrıldı

Binalar resmen ikiye ayrıldı

​Sultangazi'de 3 binada oluşan çatlaklar korkutucu boyuta ulaştı.
Gıda Bilim<br>Kurulu geliyor

Gıda Bilim
Kurulu geliyor

​Bakan Bekir Pakdemirli projenin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Tezel'e<br>15 yıl isteniyor

Tezel'e
15 yıl isteniyor

​FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak.
Fransa kontrolü<br>iyice kaybediyor

Fransa kontrolü
iyice kaybediyor

​Devlet Bahçeli: Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.