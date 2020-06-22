Libya'nın başkenti Trablus'ta, Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri: Türk halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz

Libyalılar, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Libya'ya askeri müdahale tehdidinde bulunmasını Libya ve Türk bayrakları taşıyarak protesto etti.

Başkenti Trablus'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Libya ve Türk bayrakları ile üzerine çarpı işareti çizilmiş Sisi fotoğrafları taşıdı.

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Trabluslular, "Ey Sisi, ey Sisi, sana savaş esiri (Hafter) kaldı", "Ey Allah'ım, Hafter ve beraberindekileri devir" şeklinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Sisi aleyhinde sloganlar attı.

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Biz barış toprağıyız

Protestoculardan 56 yaşındaki Salah Muhammed, Hafter milislerine karşı son dönemde elde ettiği başarılardan ötürü Libya ordusunu kutlayarak, Trablus'taki çok sayıda Mısırlının Libyalılarla aynı çatı altında kardeşçe yaşadığını ve Libyalıların Mısırlılara yönelik bir nefreti bulunmadığını vurguladı.

AA

Muhammed, "Bizler barış toprağıyız. Bizler barışı severiz. Eğer ki savaş isterseniz biz hazırız. Bizler savaş isteklisi değiliz. Ancak gerekirse hakkımızı savunuruz ve Allah'ın izniyle de galip geliriz." diye konuştu.

Trabluslu 41 yaşındaki hemşire Leyla Ahmed Aşur da "Mısır halkı ile kardeş ve komşu olduklarını, onlarla karşı karşıya gelmeyeceklerini, ancak Sisi yönetiminin saldırılarına ise karşı koyacaklarını" kaydetti.

AA

Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkür eden Aşur, şöyle konuştu:

O bizi temsil edemez

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"Her şeyden önce, Müslüman Türk halkına ve hükümetine, Libya'nın güvenlik ve istikrarında yanımızda durduğu için teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'ın bize olan desteğini devam ettirmesini umuyoruz, çünkü hala istikrarı sağlamaya ihtiyacımız var. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bahsettiklerine gelince, o bizi temsil edemez ve onun sözleri bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz topraklarımızdayız ve olmaya devam edeceğiz. Burası bizim toprağımız, bizim mirasımızdır. Biz burada olduğumuz müddetçe hiçbir güç bize karşı koyamaz."

AA

Cunta lideri Abdulfettah es-Sisi, dün Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, Mısırlı askerlere, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." diye konuşmuştu.

OYNAT 03:28 SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.

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