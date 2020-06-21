Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libya hükümeti darbeci Sisinin askeri müdahale tehdidini kınadı
ORTADOĞU

Libya hükümeti darbeci Sisi'nin 'askeri müdahale' tehdidini kınadı

Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır, "Sisi'nin açıklamaları savaş davullarını çalmaktır. Demokrasiyi baltalamak, kabul etmediğimiz ve indirdiğimiz bir askeri getirmek konusundaki ısrarınızdan bu yana Libya'nın güvenliği tehlikededir" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır

Sisi'nin, Libya'nın güvenliği konusunda hassas olduğunu iddia ettiğini belirten Şatır, "Mısır 4 yıl boyunca ülkemize müdahalede bulundu." ifadesini kullandı.

Şatır, Sisi'ye hitaben, "Demokrasiyi baltalamak, kabul etmediğimiz ve indirdiğimiz bir askeri getirmek konusundaki ısrarınızdan bu yana Libya'nın güvenliği tehlikededir." değerlendirmesinde bulundu.

Sisi'nin açıklamalarını "savaş davullarını çalmak" olarak nitelendiren Şatır, Sisi'ye ve Libya'ya saldırmak durumunda olanlara "Ellerinizi üzerimizden çekin, Yemen'deki trajediyi tekrar etmeyin." dedi.

SİSİ'YE PARLAMENTODAN TEPKİLER

Öte yandan, Trablus'taki parlamentonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parlamento üyeleri, hükümetten Sisi'nin tehditlerine cevap verilmesini istedi.

  • Sisi'nin açıklamalarını 'saldırı' olarak niteleyen parlamento üyeleri, hükümetin buna uygun zamanda ve şekilde cevap vermesini talep etti.

Açıklamada, Libya'nın hiçbir şekilde Mısır'ın güvenliğini tehdit etmediği, Mısır rejiminin kendisinin Libya'nın egemenliğine saldırıya katkı sağladığı vurgulandı.

"Sisi'nin tehdidinin bizzat kendisi uluslararası hukuku hiçe saymak ve Libya'nın egemenliğini ihlal etmek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Sisi'nin müdahalesinin kendisine uluslararası meşruiyet sağladığı kabulünün realiteye aykırı olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan ve BAE'den darbeci Sisi'ye destek
DÜNYA
Suudi Arabistan ve BAE'den darbeci Sisi'ye destek

TİKA Libya’yı ihya ediyor: Çok sayıda projede imzaları var
GÜNDEM
TİKA Libya’yı ihya ediyor: Çok sayıda projede imzaları var

SİSİ'DEN LİBYA'YA MÜDAHALE MESAJI

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Hedefler vuruldu: Mehmetçik mağaraları vurmaya devam ediyor
GÜNDEM
Hedefler vuruldu: Mehmetçik mağaraları vurmaya devam ediyor

Libya’da Hafter’in çöküşü ve Sirte’nin önemi
HAYAT
Libya’da Hafter’in çöküşü ve Sirte’nin önemi

Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.

Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Belgrad tıklım tıklım

Belgrad tıklım tıklım

​Metrelerce kuyruk oluştu, saatlerce yolda kaldılar.
Darbeci Sisiye tepki

Darbeci Sisi'ye tepki

​Libya hükümeti, Mısır'ın işgal tehdidini kınadı.
En acı Babalar Günü

En acı Babalar Günü

​Terör örgütü PKK, Silopi'de 9 çocuğu babasız bıraktı.

Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır...

Boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kurallara uymayan vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti.

​'Babalar Günü'nde duygusal anlar yaşandı.

Harvardlı Türk bilim insanına araştırma ödülü verildi.
Neşteri vurdu

Neşteri vurdu

Beşiktaş'ta en az 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor.

Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattılar.

Türkiye'de en net Hakkari'de izlendi.
Cinayet gibi kaza

Cinayet gibi kaza

Şoför göz göre göre anne ve minik kızını ezdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlamıştı.
Huzurevlerinde<br>doktor dönemi

Huzurevlerinde
doktor dönemi

Cumhurbaşkanı talimat verdi: Sağlık personeli sayısı artacak.
'Arı Adam'<br>rekora koştu

'Arı Adam'
rekora koştu

​Çinli rakibinin rekorunu kırmaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.