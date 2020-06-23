Libya'nın tamamen kontrolü için Cufra Hava Üssü darbeci Hafter'den temizlenmeli

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin eline 2017 yılında geçen Cufra Hava Üssü’nde halen Rus uçakları ve Rus güvenlik şirketi Wagner’a ait paralı askerler bulunuyor.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın (AFRICOM) verilerine göre, Cufra Üssü’nde halen Rus yapımı 14 adet MiG-29 savaş uçağının yanı sıra Sukhoi-24 bombardıman uçakları da mevcut.

Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin yer aldığı üste, Wagner’in paralı askerleri arasında Ukrayna ve Sırbistan uyruklu savaşçılar da konuşlu.

Hafter milisleri Sudan ve Çad gibi Afrika ülkelerinden getirdikleri paralı askerleri burada topluyor ve kısa süreli bir eğitimin ardından ülkenin batısındaki cephelere Libya ordusuna karşı savaşmak üzere gönderiyor.

Moskova’nın Cufra’da bir askeri üs kurmak, Sirte'de bir deniz üssü oluşturmak ve ayrıca kentin Gardabiya Uluslararası Havaalanı’nı da elinde tutmak istediği değerlendiriliyor.

Putin yönetiminin Suriye’nin Tartus kentinde deniz üssü ve Lazkiye’de ise hava üssü kurarak buralara yerleştiği gibi aynı şeyi Libya’da yapmak istediği öngörülüyor.

ABD Deniz Piyadeleri ve AFRICOM Operasyon Komutanı Bradford Gering’e göre, Moskova NATO’nun Rusya’nın batısına uzun menzilli roketler konuşlandırmasına karşılık, Akdeniz’in doğusu ile güneyinde hava ve deniz üsleri kurarak Avrupa ülkelerini güneyden kuşatmayı hedefliyor.

OYNAT 00:00 Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi. BiP'te paylaş

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Halk kendisini tarafsız olarak nitelendiriyor

Cufra halkı aslında kendilerini ülkedeki çatışmalardan uzak tutmaya çalışıyor ve kabile reisleri tarafsızlık mesajı veriyor.

Cufra vilayeti sınırları içerisinde Libya halkının çöl ve kabile hayatını yansıtan Veddan, Hun, Sukne, Zilleh ve Fukaha sivil yerleşimleri yer alıyor. Libya yerel kaynaklarında vilayetin toplam nüfusunun 45 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Haziran 2017’de üçüncü güç olarak ifade edilen silahlı birliklerin, Türk asıllı Libyalıların yoğun olarak yaşadığı Misrata’ya çekilmesinin ardından Hafter’e bağlı birlikler Cufra’yı savaşmadan ele geçirmişti.

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Ancak şimdi işler tersine döndü ve birkaç gün önce Cufra Belediye Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, bölgede ve Cufra Hava Üssü’nde bulunan Hafter milislerinin ve yabancı paralı askerlerin bölgeden çıkmasını istedi.

Söz konusu açıklamanın sahada askeri bakımdan bir faydası olmasa bile Hafter milislerinin meşruiyet devşirdikleri halk desteğinden mahrum bırakılması bakımından önem arz ediyor.

Ancak Rusya’nın buradan çıkmaya niyeti olmadığı da değerlendiriliyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin geçen cumartesi günü yaptığı "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir” açıklaması da aynı çerçevede yorumlanıyor.

FOTOĞRAF 13 Maliyeti çok düşük olan bu kamikaze dronelar aynı zamanda suikast için de kullanılabiliyor Hedefe nokta atışı ile giden dronelar SİHA'ların tespit ettiği düşman güçleri yok ediyor. Ostim Teknopark'taki tesiste, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu için alınan siparişlere ilişkin yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kargu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan tüm versiyonlarının testleri, kalite standartlarına uygun üretimi hassas şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sahadan gelen geri dönüşler ve üretim sürecinde elde edilen kazanımlar da daha etkin bir Kargu oluşturulmasına yönelik olarak kullanılıyor. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 500'ün üzerinde Kargu siparişi alan STM, partiler halinde bunların teslimatını gerçekleştiriyor. Şirket, yakın zamanda yeni Kargu teslimatına hazırlanıyor. Kargu, yaklaşık 1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sahadaki kullanım, Kargu'nun gelişimi ve çok daha etkin bir platform olmasına önemli katkılar sağladı Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi.Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi. Aynı anda yüzlerce Kargu bir arada operasyon yapabilirken dünyada bu kabiliyete sahip nadir dronelardan biri Daha önce farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte tropik, çöl, tundra iklim koşullarında denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu. Kamikaze drone Kargu'nun ihracatına yönelik 3 ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Ürünün ihracıyla birlikte ülkemizin döviz ihtiyacına da ciddi bir katkısı olacak. Bu projenin arkasında da diğer birçok projenin arkasında olduğu gibi büyük oranda genç mühendisler var. Libya'da Hafter'e kök söktüren Kamikaze dronelar işte böyle üretiliyor STM'nin kamuoyunda "kamikaze drone" olarak bilinen vurucu insansız hava aracı (İHA) üretimini gerçekleştirdiği Ostim Teknopark'taki yerleşkesinin kapılarını ilk kez açtı. Türkiye'nin insansız hava gücüne güç katan bu droneların işte böyle üretiliyor. BiP'te paylaş

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Petrol limanlarının kontrolü

Cufra Hava Üssü, Libya’nın petrol limanların kontrolü bakımından da stratejik bir askeri nokta durumunda. Trablus yönetimine bağlı Bingazi’yi Koruma Tugayı Cufra’da konuşlanmıştı. Mart 2017’de Sidre ve Raslanuf petrol limanlarının kontrolünü ele geçirdi.

Fakat hava üstünlüğünü elinde bulunduran Hafter milisleri kısa bir süre sonra bu önemli limanları Libya hükümet güçlerinden geri aldı. Ardından Hafter milisleri Cufra Hava Üssü’nde kontrolü ele geçirince limanlar tamamen milislerin kontrolüne geçmiş oldu.

Libya’nın en önemli gelir kaynağı olan petrolün ihracatının kontrolünün sağlanması için Cufra’nın ele geçirilmesi gerekiyor. Temenhent ve Burak eş-Şatı hava üslerine giden ikmal yollarının kontrolü bakımından da Cufra önem arz ediyor.

Askeri uzmanlar stratejik bir konuma haiz Cufra’da kontrolü sağlayabilmek için önce Sirte kentinin Hafter milislerinden temizlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Libya hükümeti 17 Aralık 2015 tarihinde imzalanan Suheyrat Anlaşması’ndaki sınırlara dönülmesini istiyor. Bu, Hafter milislerinin Sirte, Cufra ve Fizan’dan çekilmesi anlamına geliyor.

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Libya’nın başkenti Trablus’un güneybatısında yer alan stratejik Vatiyye Hava Üssü’nün ele geçirilmesi Libya’nın batısında kontrolün sağlanmasında ne kadar etkili olduysa, Cufra Hava Üssü’nde kontrolün sağlanmasının bütün Libya’nın Trablus hükümetinin eline geçmesinin önünü açacağı öngörülüyor.

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