Canlı yayında açıklandı: Türkiye'den SİHA alacaklar

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov.
Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi.
Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.
Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)
Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.
Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)
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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı alacaklarını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Program sunucusunun, Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı? sorusunu Zakir Hasanov, Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var. şeklinde yanıtladı.
Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.
Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.
Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2'ler, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde de yeni bir rekora imza attı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı, 200 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.
Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.
Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.
Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.
SİHA sistemleri, özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.
Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, kırmızı listede aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi.
Dünyanın hayran kaldığı Türk SİHA'larına bir ülke daha talip oldu
Geçtiğimiz günlerde 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atan Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 Ukrayna ve Katar'dan sonra şimdi de Azerbaycan'a satılıyor.