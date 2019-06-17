Dünya Dışişlerinden Muhammed Mursi açıklaması
ORTADOĞU

Dışişleri'nden Muhammed Mursi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Şehit Muhammed Mursi, ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Dışişleri Bakanlığı, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacağını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet, dost Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

  • Açıklamada, "Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mursi ailesi ile son görüşmesinde kendisine zehir verildiğini söylemişti
DÜNYA
Mursi ailesi ile son görüşmesinde kendisine zehir verildiğini söylemişti

Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü
DÜNYA
Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gözümüzde Mursi şehittir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Mursi'nin avukatı: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz
DÜNYA
Mursi'nin avukatı: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz

Mursi zulüm zindanlarına 6 yıl dayanabildi
GÜNDEM
Mursi zulüm zindanlarına 6 yıl dayanabildi
Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
Mahkemedeki son sözleri

Mahkemedeki son sözleri

Mursi'nin duruşmadaki son sözlerini avukatı paylaştı.
Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması Programında konuştu.
Allah'ın huzurunda buluşacağız

Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed'den ilk açıklama.
Zulüm zindanlarına<br>6 yıl dayanabildi

Zulüm zindanlarına
6 yıl dayanabildi

​İdam kıyafetleriyle yargılandı, yakınlarıyla görüştürülmedi.
Mursi'nin vefatı<br>darbecileri korkuttu

Mursi'nin vefatı
darbecileri korkuttu

​​​Darbeci Sisi yönetimi, acil durum ilan etti.
Tarihe geçen konuşması

Tarihe geçen konuşması

​Mursi, darbecilerin zulmü altında şehit düştü.
"Şehidimiz..."

"Şehidimiz..."

Mursi'nin vefat haberini alan Erdoğan'ın ilk sözleri...

Naaşının <br>yeri bilinmiyor

Naaşının
yeri bilinmiyor

Mursi'nin avukatı Abdulmaksud'dan açıklama
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Dünyaya mesaj: <br>F-35'in yerine geçebilirim

Dünyaya mesaj:
F-35'in yerine geçebilirim

Milli uçağın atması muhtemel füze ABD'ye mesaj taşıyor.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da 3 Haziran'da etkisiz hale getirilmişti, gri listede çıktı.
Bu hafta sonu açılıyor

Bu hafta sonu açılıyor

Ulaştırma Bakanı Turhan, müjdeli haberi verdi.
Okula başlama<br>yaşı değişiyor

Okula başlama
yaşı değişiyor

​AK Partili Muş'tan askerlik ve eğitime dair önemli açıklamalar.
Nefes kesen tatbikat

Nefes kesen tatbikat

​Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.