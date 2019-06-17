Dünya Mursi ailesi ile son görüşmesinde kendisine zehir verildiğini söylemişti
ORTADOĞU

Mursi ailesi ile son görüşmesinde kendisine zehir verildiğini söylemişti

Mısır'da 2013 yılında gerçekleşen kanlı darbe ile birlikte tutuklanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetti. Yeni Şafak yazarı ve

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mursi'nin son görüşmesinde ailesin kendisine zehir verildiğini söylediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Akay, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafı twitter hesabından paylaştı.
Yasin Akay, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafı twitter hesabından paylaştı.

Yeni Şafak yazarı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafından zehirlendiğine dair önemli bir bilgiyi paylaştı. Aktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehid M. Mursi 6 yılda ailesiyle toplam 2-3 kez görüştü. Son görüşmesinde kendisine yavaş yavaş öldürecek bir zehir verildiğini ve tedavi için hastaneye sevk talebinin reddedildiğini söylemişti" dedi.

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