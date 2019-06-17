Mursi ailesi ile son görüşmesinde kendisine zehir verildiğini söylemişti

Yeni Şafak yazarı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafından zehirlendiğine dair önemli bir bilgiyi paylaştı. Aktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehid M. Mursi 6 yılda ailesiyle toplam 2-3 kez görüştü. Son görüşmesinde kendisine yavaş yavaş öldürecek bir zehir verildiğini ve tedavi için hastaneye sevk talebinin reddedildiğini söylemişti" dedi.

Şehid M. Mursi 6 yılda ailesiyle toplam 2-3 kez görüştü. Son görüşmesinde kendisine yavaş yavaş öldürecek bir zehir verildiğini ve tedavi için hastaneye sevk talebinin reddedildiğini söylemişti. #MursiOlduruldu#MursininOlumuArastirilsin

— Yasin Aktay (@yaktay) June 17, 2019