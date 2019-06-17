Dünya Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü
ORTADOĞU

Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü

Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2013'te darbeyle iktidardan uzaklaştırılmış ve 6 yıl boyunca hapse mahkum edilmişti.
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2013'te darbeyle iktidardan uzaklaştırılmış ve 6 yıl boyunca hapse mahkum edilmişti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hakların zayi olmayacağı bir yere gitti. Kendisine zulmedenleri ve katillerini kudretli ve güçlü olan Allah'a şikayet edecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ayrıca akan kanların boşa gitmeyeceğini belirtti.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin bugün çıkarıldığı mahkemede geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

  • Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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