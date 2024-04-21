Erdoğan-Haniye görüşmesi dünyada manşet: Arabulucu ülke Türkiye olacak! İsrail medyası çileden çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
İki buçuk saat süren kritik görüşme sonrası İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade ettiği bilgisine yer verildi.
Zirve, uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Kritik görüşme dünya basınında geniş yer buldu.
İsrail gazetesi The Times of Israel, "Hamas liderini ağırladıktan sonra Erdoğan, Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye teşvik etti" başlığını kullandı. Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş grubu", İsrail'i ise "Nazilerden daha kötü" olarak nitelendirdiğine dikkat çeken The Times of Israel, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Haniye ile görüşmesinin ardından Erdoğan'ı hedef aldığı X paylaşımına yer verdi.
Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş hareketi" olarak tanımladığına dikkat çekerken Ankara'nın İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarını hatırlattı.
Haaretz Hamas'ın Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekerken görüşmenin Wall Street Journal'ın Hamas'ın karargahını Katar'dan taşıyacağına yönelik haberinin ardından geldiğine dikkat çekti.
Ynet News ise "Hamas lideri Haniye ve Erdoğan, Türkiye'ye taşınma konusunu görüşmek üzere İstanbul'da buluştu" dedi ve Hamas'ın karargahının İstanbul'a taşınacağını iddia etti.