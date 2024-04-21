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Dünya

Erdoğan-Haniye görüşmesi dünyada manşet: Arabulucu ülke Türkiye olacak! İsrail medyası çileden çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki buçuk saat süren görüşmede Gazze'de ateşkes ve insani yardım konuları ele alındı. İstanbul'daki kritik zirve dünya basınında geniş yer buldu. Dünya medyası bu temasların neden olabileceği sonuçları yazdı. İsrail basını Erdoğan’ın Filistinlileri İsrail’e karşı birleşmeye teşvik ettiğine vurgu yaparken İngiliz gazetesi The Telegraph ise Hamas’ı terör örgütü olarak tanımladı ve görüşmenin ABD gazetesi Wall Street Journal’ın Hamas’ın Katar’dan taşınacağına yönelik haberinin ardından geldiğine dikkat çekti. Fransız medyası ise Türkiye'nin bu hamlesiyle birlikte arabulucu rolüne vurgu yaptı.

Seren Som
14:42 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 17:15 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.


İki buçuk saat süren kritik görüşme sonrası İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade ettiği bilgisine yer verildi.


Zirve, uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Kritik görüşme dünya basınında geniş yer buldu.



İsrail gazetesi The Times of Israel, "Hamas liderini ağırladıktan sonra Erdoğan, Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye teşvik etti" başlığını kullandı. Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş grubu", İsrail'i ise "Nazilerden daha kötü" olarak nitelendirdiğine dikkat çeken The Times of Israel, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Haniye ile görüşmesinin ardından Erdoğan'ı hedef aldığı X paylaşımına yer verdi.



Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş hareketi" olarak tanımladığına dikkat çekerken Ankara'nın İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarını hatırlattı.



Haaretz Hamas'ın Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekerken görüşmenin Wall Street Journal'ın Hamas'ın karargahını Katar'dan taşıyacağına yönelik haberinin ardından geldiğine dikkat çekti.


Ynet News ise "Hamas lideri Haniye ve Erdoğan, Türkiye'ye taşınma konusunu görüşmek üzere İstanbul'da buluştu" dedi ve Hamas'ın karargahının İstanbul'a taşınacağını iddia etti.




İngiliz gazeteden skandal başlık

İngiliz gazetesi
The Telegraph
Hamas için "terör örgütü" ifadesini kullanırken "Erdoğan terör grubunun yer değiştirmek istediği yönündeki haberler üzerine Hamas lideriyle görüştü" dedi.

Erdoğan'ın Hamas'ın karargahını Katar'dan taşımaya çalıştığı yönündeki haberler üzerine Hamas lideriyle görüştüğüne dikkat çeken The Telegraph,
"Türk televizyonu, Sayın Erdoğan ve İsmail Haniye'nin İstanbul'daki toplantıda sıcak bir şekilde kucaklaştıklarını ve bu toplantıda Gazze'ye insani yardım ve Ankara'nın yakın zamanda İsrail'e karşı açıkladığı yaptırımları tartıştıklarını gösterdi"
ifadelerini kullandı.


Reuters
"Erdoğan Türkiye'de Hamas lideriyle bölgesel barış çabalarını görüştü" başlığını kullanırken Erdoğan'ın İsrail'in İran ile gerilimden faydalanmaması gerektiğine yönelik sözlerini vurguladı.


The Guardian
ise "Erdoğan Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" dedi. Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın X paylaşımını da vurgulayan The Guardian, Katz'a Türkiye Dışişleri Bakanlığından gelen "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler" cevabına dikkat çekti.


Bloomberg
'Türk lider bir kez daha ateşkes ve hızlandırılmış yardım çağrısında bulundu' dedi. İngiliz Guardian 'Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı' manşeti ile çıktı. Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı, İran ile İsrail arasındaki son olayların İsrail'in Gazze'de 'zemin kazanmasına' izin vermemesi gerektiğini söyledi' denildi.

Hindistan merkezli
NDTV
İstanbul'daki zirveyi 'Türk Başbakan Erdoğan İstanbul'da Hamas Lideriyle Görüştü' başlığı ile okurlarına duyurdu.

İran merkezli
PressTv
'nin manşeti 'Türkiye Gazze savaşında arabuluculuk yapmaya çalışırken Hamas lideri Erdoğan ile görüştü' oldu. Haberde 'Filistin direniş hareketinin politbüro başkanı, Ankara'nın İsrail'in Gazze'de devam eden saldırganlığına son verme çabalarında daha etkili bir rol oynamaya çalıştığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi' denildi.

Fransız medyası: Katar'ı devredışı bırakabilir

France 24
haberinde 'Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor' yorumunu öne çıkardı. France 24'e konuşan London School of Economics'in misafir araştırmacısı Selin Nasi, "Türkiye'nin kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı ve belki de Katar'ın rolünü üstlenmeyi hedeflemesi oldukça muhtemeldir" dedi.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmelerin yapıldığı bir gün geçirdi' diyen
Euronews
, Türkiye'nin aynı dönemde hem Mısır hem de Hamas yetkililerini ağırladığına dikkat çekti.

Proto Thema
'Dolmabahçe'de gerçekleşen toplantıda Hamas'ın güçlü isimlerinden ve rehinelerin kilit müzakerecisi Halid Meşal de hazır bulundu' dedi.

Bir başka Yunan gazete
Kathimerini
'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İstanbul'da karşıladı ve onunla Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım sağlanması çabaları hakkında görüştü' dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamas
#İsmail Haniye
#Gazze
#Filistin
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