Erdoğan-Haniye görüşmesi dünyada manşet: Arabulucu ülke Türkiye olacak! İsrail medyası çileden çıktı

İsrail gazetesi The Times of Israel, "Hamas liderini ağırladıktan sonra Erdoğan, Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye teşvik etti" başlığını kullandı. Erdoğan'ın Hamas'ı bir "direniş grubu", İsrail'i ise "Nazilerden daha kötü" olarak nitelendirdiğine dikkat çeken The Times of Israel, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Haniye ile görüşmesinin ardından Erdoğan'ı hedef aldığı X paylaşımına yer verdi.