İstanbul'da Gazze zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kritik görüşme 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas lideri Halit Meşal

Erdoğan-Heniyye görüşmesinden ilk kareler

Heniyye ile yapılan görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşme sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (Erdoğan- Heniyye görüşmesi) sonrası açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.





Peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan Hakan Fidan, “Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz, Filistin meselesiyle makyajı dökülen gerçekliği ortaya çıkan aslında Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü, uluslararası hukuksuzluk ve ikinci dünya savaşından sonra kurulmuş olan hegemonik sistemin işe yaramazlığıdır. Filistin meselesi mevcut devam eden zulüm ve katliam her geçen gün bunun daha açık ve net ortaya çıkmasına sebep olmaktadır" dedi.

Karşılıklı ziyaretlerin çok önemli olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ise, “Liderlerimizin direktifleri çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkiden daha da güçlendirilmesi için bizler aynı şekilde onların direktifleriyle bu görüşmelerimizi, özellikle bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından çok önemli olduğunu buradan söylemek istiyorum. Tabi ki görüşmelerimiz kardeşane, dostane bir atmosfer içerisinde yapıldı. İkili ilişkilerimizi görüştük, siyasi ilişkileri, ekonomik, kültürel, güvenlik alanında da aynı şekilde yüksek düzeylere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı.







