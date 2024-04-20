Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'yü kabul etti

İstanbul'da Gazze diplomasisi tüm hızıyla sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.
Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.
Gazze diplomasisi Şükrü ile devam etti
Bu görüşmenin hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bu kez Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'yü kabul etti.
Görüşmeye Mısırlı yetkililer ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.