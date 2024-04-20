Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'yü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. 2,5 saat süren kritik görüşme sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama geldi. Açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade ettiği bilgisine yer verildi.