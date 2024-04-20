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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'yü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'yü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Gazze'ye yönelik saldırılar ile bölgesel konular ele alındı.

Semih Bozkuş
18:31 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:50 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile bir araya geldi.

İstanbul'da Gazze diplomasisi tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Gazze diplomasisi Şükrü ile devam etti

Bu görüşmenin hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bu kez Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'yü kabul etti.

Görüşmeye Mısırlı yetkililer ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.



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#Recep Tayyip Erdoğan
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