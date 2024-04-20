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İsrailli Bakan Katz'dan Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Gazze zirvesi, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunan Katz, Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) çirkin ithamlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Semih Bozkuş
18:44 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye ile görüşmesi İsrail'i rahatsız etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye ile görüşmesi İsrail'i rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Türkiye'nin Filistin davasına desteği sürecek

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İstanbul'da gerçekleştirilen bu kritik Gazze zirvesi ise terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunan Katz, kin kustu.

Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) "tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma" gibi hezeyanlarla alçakça ithamlarda bulunan eli kanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Utanmalısın" ifadesiyle skandala imza attı.



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