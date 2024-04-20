Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına cevap: Utanması gereken İsrailli yetkililerdir

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları devam ederken, İstanbul önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

İstanbul'daki tarihi zirve terör devleti İsrail'i rahatsız etti.

İşgal devletinin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ile Heniyye'nin birlikte çekildikleri fotoğrafı alıntılayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatıp Hamas'a alçakça iftiralarda bulundu.





"Asıl utanması gereken sizsiniz"

İsrailli Bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den cevap gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya ilişkin açıklamada bulunarak asıl utanması gerekenin 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililer olduğunu söyledi.

İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini ifade eden Keçeli, Türkiye'nin önceliğinin, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgede kalıcı barışın tesisi olduğunu kaydetti.

Keçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir

Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.

Ömer Çelik: İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabası

Öte yandan skandal paylaşımda bulunan eli kanlı İsrailli Bakana AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullanan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı'mızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."





İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.





İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.



Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 20, 2024







