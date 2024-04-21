Ortak operasyonun yol haritası netleşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'ı ziyaret edecek. Günübirlik ziyarette kritik başlıklar gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ağustos 2023’te geniş kapsamlı Bağdat ve Erbil ziyaretinin ardından iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Erdoğan'ın ziyareti ile birlikte iki ülke arasında yeni dönem başlayacak. Bu ziyaretle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçrama yaşanacak.

25 MADDELİK METİN İMZALANACAK

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmelerde başta askeri iş birliği olmak üzere ticaret, enerji, su, sağlık, tarım ve ulaştırma alanlarında ortak komitelerin kurulması yönünde karar verilmişti. Erdoğan'ın Bağdat hükümeti ile görüşmesinde başta terörle mücadele olmak üzere söz konusu alanlarda yapılacak anlaşmaların da yer aldığı en az 25 maddeden oluşan mutabakat metni imzalanarak somut adımların atılması planlanıyor.

ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Sınırları içeresinde terör tehdidini bertaraf eden Türkiye, sınırlarında da terör örgütü PKK'nın yok edilmesi konusunda kararlı. Özellikle Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın yok edilmesi için Irak ile ortak operasyon ve kurulması planlanan Ortak Harekat Merkezi masada. Bağdat ile yapılacak görüşmede Türkiye, Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmesini isteyecek. Geçtiğimiz aylarda yapılan görüşmeler neticesinde Irak, PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etti. Bu da Türkiye tarafından olumlu olarak değerlendiriliyor.

KALKINMA YOLU VE OVAKÖY'DE SOMUT ADIM

Türkiye ile Irak, bir yandan da Ovaköy Sınır Kapısı ve Kalkınma Yolu Projesi’nin çalışmalarına hız verdi. Türkiye ile Irak heyeti teknik çalışmalara devam ederken, yapılan istişareler sonucu karşılıklı olarak ofis açma konusunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde bu konuda da somut adımların atılması bekleniyor.

BAKANLAR 14 MART'TA GİTTİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’ndan oluşan Türk heyeti 14 Mart'ta Bağdat’a giderek Iraklı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşmenin ardından açıklanan ortak metinde iki ülke ilişkilerinin olumlu anlamda bir ileri evreye taşınması konusunda mutabık kalınmıştı. Öte yandan Irak tarafı da PKK ile mücadelede kararlı. Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonları'na tepki göstermeyen Irak hükümeti PKK'dan kurtulmak istiyor.











