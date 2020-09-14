İngiltere’deki doktorların beklediği korku: 6 ay içinde ikinci dalga

Spor

MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer

Süper Lig'in ilk haftasında bir üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin COVID olduğu açıklanmış ve bu hakemlerin yerine yeni atamalar yapılmıştı. Yeni Şafak Spor servisi konuyla ilgili olarak büyük bir ihmalin olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre önceki günlerde yapılan hakem seminerinde COVID tedbirlerine uyulmadığı ve hakemlerin test olma sürecinde yaşadığı sıkıntılara ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı.