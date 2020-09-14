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Dünya İngilteredeki doktorların beklediği korku 6 ay içinde ikinci dalga
AVRUPA

İngiltere’deki doktorların beklediği korku: 6 ay içinde ikinci dalga

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'de ölü sayısını 41 bin 623'e çıkardı. Ülkede doktorların yüzde 86’sının önümüzdeki 6 ay içinde ikinci koronavirüs dalgasını beklediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de faaliyet gösteren British Medical Association (BMA) tarafından yapılan ankette, son zamanlarda vakalarda yaşanan artış nedeniyle endişe artarken, İngiltere’deki doktorların neredeyse yüzde 86’sının önümüzdeki 6 ay içinde ikinci bir koronavirüs dalgası bekledikleri ortaya çıktı.

  • BMA’nın anketinde, İngiltere’deki 8 bin doktor ve tıp öğrencisine, ikinci koronavirüs dalgasından, sağlık görevlilerinde hastalık ve tükenmişliğe dair sorular soruldu. Katılımcıların neredeyse yüzde 30’unun bir numaralı endişeleri olarak ikinci koronavirüs dalgasını seçtiği ifade edildi. Genel olarak katılımcıların yüzde 86’sının önümüzdeki 6 ay içinde koronavirüs ikinci dalgasının ya ‘oldukça olası’ ya da ‘çok muhtemel’ olduğuna inandıklarını söylediği belirtildi.

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‘TEST VE İZLEME SİSTEMİNDEKİ BAŞARISIZLIKLAR BİR RİSK OLUŞTURUYOR’

Katılımcılara, hangi faktörlerin ikinci dalgaya neden olma riski taşıdığı sorulduğunda ise yüzde 90’ının, test ve izleme sistemindeki başarısızlıkların bir risk oluşturduğuna katıldığı ifade edildi.

  • Katılımcıların bir kısmının ise restoranlar gibi yerlerde enfeksiyon kontrol önlemlerinin eksikliğinin risk oluşturduğuna katıldığı ve yüzde 86’sının ise halk sağlığı önlemleri konusunda kafa karıştırıcı mesajların bir risk oluşturduğuna inandıkları ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 96'sının, tamamen işleyen bir test ve izleme sisteminin ikinci bir zirveyi önlemeye yardımcı olabileceğini söylediği belirtildi.

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“ANKET SONUÇLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORKULARINI YANSITIYOR”

BMA Konsey Başkanı Doktor Chaand Nagpaul, anket sonuçlarının bu yılın başlarınca Covid-19 hastalarını tedavi eden ön saflardaki sağlık çalışanlarının korkularını yansıttığını söyledi.

  • Nagpaul, "Biz, her şeyden önce hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğu ve her gün yüzlerce kişinin öldüğü Nisan ayında gördüğümüz sahnelere geri dönmekten kaçınmak istiyoruz. Bu arada, rutin bakım beklemeye alındığı için binlerce kişi hayati öneme sahip randevuları ve prosedürleri kaçırdı" ifadelerini kullanarak, hükümetin hızla harekete geçmesi halinde böyle bir tekrarın önlenebileceğini de sözlerine ekledi.

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