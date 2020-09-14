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Kovid-19 ilacı burada üretiliyor: Üretilen tüm ilaçlar Türkiye'deki koronavirüs hastalarına veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’a karşı kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan Favicovir ilacının üretildiği Gebze’deki fabrikayı gezdi. Varank “Şu anda bu ilaç tüm Türkiye’de hastalarımıza veriliyor” bilgisini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Favicovir ilacının üretildiği Atabay Kimya’nın Gebze’deki fabrikasını ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Favicovir ilacının üretildiği Atabay Kimya’nın Gebze’deki fabrikasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid 19’a karşı kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan Favicovir ilacının üretildiği Atabay Kimya’nın Gebze’deki fabrikasını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Varank, ilacın üretilme sürecini şöyle anlattı: “Favipiravir etken maddesi Kovid-19 tedavisinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz bu ilacı Japonya ve Çin’den ithal ediyorduk. Kovid-19 Türkiye Platformu’nda aşı geliştirme çalışmaları yapılırken bu ilacın Türkiye’de sıfırdan sentezlenmesi yani etken maddesinin ithalatına ihtiyaç duymadan sentezlenmesi gündeme gelmişti. Mustafa Güzel Hocamız, Zeynep Hanım ile bu ilacı sıfırdan sentezleyerek üretebileceklerini söylediler. Bilim insanlarımızın büyük gayretiyle bu ilaç sıfırdan sentezlendi. İlaç haline getirildi, Sağlık Bakanlığımız ruhsatlandırdı. Şu anda bu ilaç tüm Türkiye’de hastalarımıza veriliyor.”

SAVUNMA SANAYİİ KADAR ÖNEMLİ

  • Varank, ziyaret sırasında TÜBİTAK tarafından başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programından (STAR) faydalanan öğrencilerle de karşılaştığını aktararak, “Atabay İlaç’ın Mustafa Hoca ile çalıştığı farklı projeler var. Sıfırdan sentezlemek istedikleri başka projeler var. Hepsinin takibini Kovid-19 Türkiye Platformu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yapıyoruz” dedi. İlaç sektörünün küresel düzeydeki önemine işaret eden Varank, “Bu tesiste biyoteknolojik ilaçlar da üretiliyor. İlaç endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu endüstriyi stratejik olarak destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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