Tüm hastalar ‘keşke’ diyor: Koronavirüsü yenen doktorlar yaşadıkları acı tecrübeleri anlattı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tedbirsizlikler yüzünden son günlerde yeniden pik yaptı. Pandemiyle mücadelede en önemli aktörler olan doktorlar ise kendi sağlıklarını da riske atarak hastalara şifa dağıtmaya çalışıyor. Ancak tüm tedbirlere rağmen kendileri de enfekte olan ve tedavilerinin ardından görevlerine dönen doktorlar, yaşadıkları acı tecrübeleri başka kimsenin yaşamaması için ellerinden geleni yapıyor. O doktorlardan biri olan Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, mart ayında yakalandığı Kovid-19’u 18 günlük tedavinin ardından atlatarak görevine döndü. Kovid-19’a yakalanma ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Terekeci, virüsten korunmaya dair önerilerini aktardı.

Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci

KORONAVİRÜS İşte sağlık şehitlerimiz: Yeni Şafak ailesi olarak şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz

YETERLİ ÖNLEM ALAMADIK

Terekeci, virüsün Çin’de ortaya çıkmasının ardından konuyu yakından takip etmeye başladığını dile getirerek, “Bizim konu hakkında hiçbir deneyimimiz yoktu. Her ne kadar hekim de olsak o dönemde koruyucu tedbirlerde bizim de birtakım önlemleri almada geciktiğimizi hissediyorum. Geçmişe bakınca bunu çok net görüyorum. Aslında insanın başına gelmeden bu önlemleri alması gerekiyor” diye konuştu. Yeterli önlemleri almamanın sonucu mart ayı başında Kovid-19’a yakalandığını anlatan Terekeci, şöyle devam etti: “O dönemde her ne kadar maske kullansam da yoğun önlemleri almamaktan kaynaklıydı belki de bu sonuç. Halk olarak da hastalığın farkında değildik. Hasta semptomları olan kişiler de maske, mesafe gibi önlemlere dikkat etmediğinden mart ayında kendi hastanemde 18 gün yatarak tedavi gördüm. ”

REKLAM

AYTAÇ YALMAN GELDİ

O dönemde Kovid-19 nedeniyle vefat eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın kontrol için kendisine geldiğini aktaran Terekeci, şunları anlattı: “Zatürreesi vardı o dönem. Onu takip ve tedavi ettik. Kendi ısrarı da bu yöndeydi. Bir günlük yatışının ardından bulguları düzelmediği için o dönem pandemi hastanesi ilan edilen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirdik kendisini. Oradaki bir günlük yatışının ardından vefat etti. Bunun üzerine hemen tomografi çektirdim. Tomografide Kovid-19’la ilgili bulgular tespit edilince burada yatışım oldu. 18 gün boyunca bir tedavi sürecim oldu.”

Feryatlar canımızı yakıyordu

Diyarbakır’da aile hekimi olarak görev yapan, kızı ve eşiyle yakalandığı koronavirüsü gördükleri tedaviyle yenen 63 yaşındaki Osman Tulan, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Tulan, testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakıma yatırıldığını belirtti. Hastalığa ilk başta kendisinin, ardından eşi ve kızının yakalandığını anlatan Tulan, eşi ve kızının evde 5 günlük tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğunu ancak sürecin kendisi için kolay geçmediğini aktardı. Tulan “Sabahları uyandığımda ağzım kurumuş ve birbirine yapışmış haldeydi. Bir iki bardak su içmeme rağmen ağzımdaki kuruluk devam ediyordu. Bunun dışında başka bir şikayetim olmamıştı” dedi.

İŞİME DÖNECEĞİM

Konuşmakta zorlanan Tulan, “Hastalıkla ilgili en küçük bir semptom bile bu hastalığın belirtisi olabilir. İnşallah eski sağlığıma kavuşursam yine işimin başına dönmeyi düşünüyorum” diye konuştu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağıran Osman Tulan, şöyle konuştu: “Yoğun bakımdan çıkmadan önce yanımdan 3 cenaze çıktı. O insanların feryat ve figanı insanın canını yakıyor. Bunun yaşanmasını istemeyenler maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin.”

OYNAT 00:00 Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz... Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Koluna maske takanlar solunum cihazında

İbrahim Halil Üney

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, Kovid-19’la mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı. Birçok koronavirüs hastasının tedavinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının ise yoğun bakımda tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybettiğini anlatan Üney, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi. Üney, koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığını belirterek, vatandaşların rehavete kapılması sonucu ülke genelinde vakaların arttığına dikkati çekti.

VEHAMETİ ANLAŞILMADI

Düğünlerde ve sosyal etkinliklerdeki görüntülerden, olayın vehametinin yeterince anlaşılmadığını düşündüklerini belirten Üney, “Bir hafta önce koluna maskeyi takanların şimdi solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz. ‘Keşke o kalabalığa girmeseydim’ diyen hastalarımızın sesini herkesin duymasını istiyoruz” dedi.