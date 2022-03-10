İşgalde 15'inci gün: Gözler Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 15'inci güne girildi.

Saldırılar her geçen gün şiddetini artırsa da Türkiye iki ülke arasında arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

13.35: Antalya'daki görüşme sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama geldi. Lavrov, 'Soğuk bir barış, soğuk bir savaştan iyidir" dedi. Açıklama 'kısmi uzlaşma' olarak yorumlandı.

12.14: Ukrayna’nın Mıkolayiv ve Çernihiv kentlerinde Rus birlikleri tarafından atılan ve infilak etmemiş bombaların temizlik çalışmaları yapıldı. Acil servis ekipleri, patlamamış bomba görmeleri halinde bölgeden uzaklaşmaları ve ekipleri beklemeleri konusunda Ukrayna vatandaşlarını uyardı.

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PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

12.00: Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

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'HASTANE BOMBALANDI' HABERLERİNE YALANLAMA

Konuşmasının devamında Peskov, "Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi" diyerek haberleri yalanladı.







11.30: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü.

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11.26: Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

11.13: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybettiği bildirildi.

09.50: Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak. Ukrayna Dışişleri bakanı Kuleba ile görüşmeye başladı. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNDEM Dünyanın gözü Türkiye'de: Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

11.00: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıkladığı istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki Rus konvoyunun bir haftadan fazla bir süredir çok az ilerleme kaydettiği belirtildi.

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10.10: Rusya’nın Harkov’da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

10.01: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yaşanan savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakerelerden uzlaşı çıkmasını beklediğini ve "yakın gelecekte" ateşkese yaklaşılacağını düşündüğünü söyledi.

09.40: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin" ifadelerini kullandı.

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09.22: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

08.37: Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.

08.00: Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentine iki Patriot hava savunma sistemi bataryası yerleştirildiğini duyurdu.

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07:50: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.

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07:00: Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.

03.46: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısı yaptı.

00.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya’da görüşeceği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmeye değinerek, “Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız” dedi.

00.01: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istediğini savundu. Zelenskiy, "Moldova, Gürcistan, Baltık Devletleri hatta Polonya'nın da tehdit altında bulunduğundan eminim. Rusya başka bir devlete saldırma kabiliyetine sahip olduğu sürece tüm kıta tehlike altındadır" ifadelerini kullandı.

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