ABD Patriot'ları Polonya-Ukrayna sınırına kuruldu

Rusya – Ukrayna savaşı 15. gününde devam ediyor. Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırında Patriot hava savunma sistemi kurulumunu tamamladı.

Rzeszow kentine yerleştirilen iki Patriot bataryasının konuşlandırma işleminin tamamlandığı ve sistemlerin çalışmaya hazır durumda olduğu vurgulandı.

Pentagon yetkilisi, Polonya'ya sevk edilen Patriot'lara ilişkin "Patriot bataryaları Polonya'ya konuşlandırıldı. Nerede oldukları ve operasyon durumlarına ilişkin detaya girmeyeceğim ama Polonya'dalar ve bunlar için personel görevlendirildi" dedi.

Yetkili, bu sistemlerin tamamen savunma amaçlı, Polonya ile istişare edilerek ve onların daveti üzerine sevk edildiğini aktardı.

Bu bataryaların gönderilme talimatının ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğine dikkati çeken yetkili, bu sevkiyatın ABD'nin NATO Antlaşmasının 5. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

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EUCOM önceki akşam yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in talimatı ve EUCOM Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın emri üzerine komutanlığın uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağını bildirmişti.