Dünya Zelenskiy Putinin asıl amacına dikkat çekti Ukrayna gibi Avrupayı da parçalamak istiyor
AVRUPA

Zelenskiy Putin'in asıl amacına dikkat çekti: Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istediğini savundu. Zelenskiy, "Moldova, Gürcistan, Baltık Devletleri hatta Polonya'nın da tehdit altında bulunduğundan eminim. Rusya başka bir devlete saldırma kabiliyetine sahip olduğu sürece tüm kıta tehlike altındadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Putinin asıl amacına dikkat çekti: Ukrayna gibi Avrupayı da parçalamak istiyor
Vladimir Zelenskiy

Alman haftalık Die Zeit gazetesine açıklamalarda bulunan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istiyor. Moldova, Gürcistan, Baltık Devletleri hatta Polonya'nın da tehdit altında bulunduğundan eminim. Rusya başka bir devlete saldırma kabiliyetine sahip olduğu sürece tüm kıta tehlike altındadır" dedi.

"PUTIN'İN ADAMLARI UKRAYNA'YI TANIMIYOR"

  • Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşta halkıyla birlikte olduğunu belirterek "Benim için en iyi korunma bu. Rusya işgale hazırlandığında, Putin Ukraynalıların ülkelerini bu kadar güçlü bir şekilde savunmasını beklemiyordu. Kremlin, Sovyetler Birliği'nin Hitler'e karşı yürüttüğü gibi, bu savaşın bizim için bir vatanseverlik savaşı olacağını beklemiyordu. Putin'in adamları Ukrayna'yı tanımıyor. Ama biz böyleyiz. Ukrayna yanınızdayken kendinizi güvende hissedersiniz. Bu, Batı'daki birçok kişinin ders alması gereken bir ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

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"AMERİKALILAR BENİ YANLIŞ DEĞERLENDİRDİ"

Kendisini Ukrayna'da ve Kiev'de olduğunu ifade eden Zelenskiy, ABD'nin kendisini ülkeden çıkarmayı teklif etmesine ilişkin, "Hayır. Amerikalılar beni yanlış değerlendirdi. Ben halkımla kalıyorum." ifadesini kullandı.

"YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINI İŞGALDEN ÇOK DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin zamanlaması konusuna değinerek Rusya'nın işgalinin başlamasından çok önce yaptırımların uygulanması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

"GÜVENLİĞİMİZİ GARANTİ ALTINA ALMALARINI İSTEDİM YAPMADILAR, ŞİMDİ İŞGAL ALTINDAYIZ"

Zelenskiy şöyle devam etti:

  • "Bu yapılmadı. Dedim ki Ukrayna'yı öyle bir şekilde destekleyin ki güvenliğimiz garanti altına alınsın. Bu da yapılmadı. Şimdi işgal altındayız. Rus birlikleri şehirlerimizi mahvediyor ve mültecileri sokaklarda vuruyor. Anlıyor musunuz? Mültecileri bile öldürüyorlar. Füzeleri konutları, üniversiteleri ve kiliseleri vurdu. Bu barbarlıktır. Evet, silah alıyoruz. Ama barbarlık bitmediği için daha fazlasına ihtiyacımız olduğu açık."

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"YAPTIRIMLAR DAHA DA SIKILAŞTIRILMALI"

Yaptırımların yeterli olmadığını vurgulayan Zelenskiy, Batılı şirketlerin hâlâ çeşitli bahaneler altında Rusya pazarında kalmaya devam ettiklerini savundu. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılması gerektiğini ifade ederek "Bu şimdi olmazsa, Baltık devletlerini, Polonya'yı, Moldova'yı, Gürcistan'ı ve diğer tüm Rus komşularını işgalden korumak için daha fazlasını yapmanız gerekir. Yaptırımlar daha sıkılaştırılmalı." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini dile getirerek Rus askerlerinin sivil halka yaptıklarının kendisi için anlaşılmaz ve yapılanların vahşet olduğunu ifade etti.

"PUTIN'İN TEHDİDİ BİR ZAYIFLIK GÖSTERİYOR"

Rusya'nın nükleer savaş tehdidinin bir blöf olduğunu düşündüğünü belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

  • "Katil olmak bir konu, intihar ise başka bir konudur. Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması, sadece onları kullanan kişi için değil ilgili herkesin sonu demektir. Bunun yerine, Putin'in tehdidi bir zayıflık gösteriyor. Nükleer silahları yalnızca her şey başarısız olduğunda tehdit olarak kullanırsınız. Rusya'nın nükleer silah kullanma girişiminin feci sonuçlarının farkında olduğundan eminim."

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