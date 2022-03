Dünyanın gözü Türkiye'de: Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi

Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen görüşme 12.50'de sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

GEÇİCİ ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

ABD ile NATO'dan güvenlik garantileri alamadığını gerekçe gösteren Rusya, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve "soykırım suçu işlediğini" iddia etmiş, ardından 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına kapsamlı askeri saldırılar başlatmıştı.

Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna'da sivillerin kaçışı sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus'ta 3 tur müzakere yapmış ancak anlaşmazlıklar devam etmişti.

Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.

ARABULUCU TÜRKİYE

Türkiye gerek savaşın öncesinde gerek saldırıların başlamasının ardından taraflar arasında diyalog yoluyla çözüme varılması için arabuluculuk önerilerinde bulunmuştu.

Bu girişimler kapsamında iki ülke, dışışleri bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesini kabul etmişti.

LAVROV DA ANTALYA'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'ya ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuleba arasındaki görüşmeye ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelineceği açıklaması yapıldı.

ÖNCE BİREBİR GÖRÜŞME, ARDINDAN 3'LÜ ZİRVE

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3'lü zirveden önce Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla bir araya geldi.

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022

TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR

Antalya’daki üçlü zirve, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel’de yapılacak. Zirveye ise dünyanın çeşitli ülkelerinden 334 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Saat 11.00’de başlaması öngörülen üçlü zirve için basın mensupları sabasın erken saatlerinde otelin arka tarafındaki giriş noktasında akreditasyon kartlarını almak için sıraya girdi. 6’şarlı gruplar halinde otele alınan gazeteciler, kartlarını aldıktan sonra iki farklı arama noktasından geçerek medya salonuna alındı. Büyük ilgi gösterilen zirveyi takip eden gazeteciler bekleyişlerini sürdürürken, ülkelerinin televizyonları için canlı yayın gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi.

