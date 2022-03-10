Dünya 3’lü zirveye kilitlendi

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2022, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen kritik eşikte “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” temasıyla toplanıyor. Forum çerçevesinde Rusya ile Ukrayna arasında üst düzeyde ilk temas bugün Antalya’da sağlanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba bir araya gelecek.

İKİ TARAFIN ENDİŞELERİNİ GÖZETEN YAKLAŞIM

Üçlü formattaki toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını hedefleyen Ankara, arabuluculuk masasına her iki tarafın endişelerini gözeten bir yaklaşımla oturacak. Bu doğrultuda Rusya’nın sınır güvenliği, Ukrayna’nın ise toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını temin edecek çözüm arayışı öne çıkıyor.

Dimitri Kuleba

Toplantıda görüşülecek öncelikli konu ise Belarus sınırında son olarak 3 Mart’ ta yapılan müzakerelerde alınamayan nihai ateşkes kararının alınabilmesi olacak. Tarafların şartlarında ne gibi esneklik sağlayabileceğinin görülmesi bakımından da görüşme kritik önemde.

LİDERLERİ BULUŞTURMA ÇABASI

Türkiye bölgesel barış ve istikrarın tesisinde diyaloğa dayalı çözüm arayışlarının devamını önemsiyor ve siyasi çözüme fırsat veren adımların karşılıklı atılabilmesi için tüm kanalları aktif olarak işletiyor.

REKLAM

Sergey Lavrov

Bu yönüyle üçlü toplantının çıktıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderleri bir araya getirme teklifi doğrultusunda büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan halen iki liderle de konuşabilen tek lider olarak sağduyulu ve itidalli bir barış için diplomasinin doğal arabulucusu olarak görülüyor.

ÇAVUŞOĞLU SAYESİNDE

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşme için Lavrov’un masaya Rus propagandasıyla değil olumlu taleplerle geleceğini düşündüğünü açıkladı. Kuleba, “10 Mart’ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. Erdoğan, Putin’i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov’u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak” dedi.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'da Ukrayna zirvesi