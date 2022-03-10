Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin açıkladı: Dünyanın merakla beklediği zirve için 'Antalya' vurgusu Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenskiy arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

Abone Ol