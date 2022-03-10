Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin açıkladı: Dünyanın merakla beklediği zirve için 'Antalya' vurgusu

Dünyanın gözü savaşın 15. gününde Antalya'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna-Türkiye'nin üçlü dışişleri bakanları toplantısında.
Toplantıdan çıkacak sonuç merakla beklenirken Kremlin'den çok önemli bir açıklama geldi.
Kremlin, dünyanın merakla beklediği Putin ve Zelenskiy görüşmesi olacak mı sorusuna açıklık getirdi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenskiy arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" ifadelerini kullandı.