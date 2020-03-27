Dünya Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngilizden umut verici haber Mücadeleyi kazandı
KORONAVİRÜS

Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngiliz'den umut verici haber: Mücadeleyi kazandı

İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde 500 bin civarında kişi koronavirüse yakalandı.
Dünya genelinde 500 bin civarında kişi koronavirüse yakalandı.

Fotoğrafçı Sophie Edwards, Facebook'tan, dedesi Ewart Lockton'ın Manchester'daki bir hastanede 2 hafta süren tedavisinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

  • Kovid-19 testi pozitif çıkan ve zatürre tanısı konan 87 yaşındaki dedesini hastaneden ayrılırken gösteren bir fotoğrafını da paylaşan Edwards, "O, şimdi ait olduğu yerde, evde iyileşmesini tamamlıyor" ifadesini kullandı.

Edwards'ın paylaşımı 100 binden fazla beğeni alırken, bir Facebook kullanıcısı "bu korkunç virüsün yenilebileceğini görmenin ferahlatıcı olduğunu" belirtti.

New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu
OYNAT 00:26
New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu
New York'ta toplam koronavirüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını bildirdi.

Ölenlerin sayısı 759'a çıktı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter'dan "Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraş Elbistanlı İbrahim Özalp amcamız, Homerton Hastanesinde 10 gün süren koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı" paylaşımında bulunmuştu.

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a, vaka sayısı da 2 bin 921 artarak 14 bin 579'a çıkmıştı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

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