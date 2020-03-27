Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngiliz'den umut verici haber: Mücadeleyi kazandı

New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu

New York'ta toplam koronavirüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını bildirdi.