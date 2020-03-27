8 ülke'den koronavirüs mücadelesi için ABD'nin yaptırımlarına karşı çağrı: Keyfi ekonomik baskılar kaldırılmalı İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için başta ABD'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 21:33 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 21:40 AA