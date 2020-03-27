İki Afrika ülkesinde koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçılar tartaklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron önceki gün virüsün en çok etkilediği Mulhous'u ziyaret etti. Ekipman bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanları Macron'u protesto etmek istedi. Ancak sağlıkçılar güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Macron'a sesini duyurmak isteyenler tartaklandı.