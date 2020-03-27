Dünya İki Afrika ülkesinde koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor
KORONAVİRÜS

İki Afrika ülkesinde koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Fas Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürlüğü Temsilcisi Muhammed el-Murabıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 11 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Fas'ta 29 kişi tedavi edilerek taburcu edildi.
Fas'ta 29 kişi tedavi edilerek taburcu edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 21'e, Cezayir'de 26'ya çıktı.

  • Vaka sayısının da 58 artarak 333'e ulaştığını belirten Murabıt, virüse yakalananlardan 11 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10, vaka sayısı ise 275 olarak açıklanmıştı.

Cezayir

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, vaka sayısı 409'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede 42 yeni vaka tespit edildiğini kaydeden Fevrar, 29 kişinin ise tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Fevrar önceki açıklamasında salgının ülkenin 48 bölgesinden 39'una yayıldığını, vakaların yaklaşık yarısının ise el-Buleyde vilayetinde tespit edildiğini belirtmişti.

Cezayir'de son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 367 olarak duyurulmuştu.

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