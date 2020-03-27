Dünya New York koronavirüsün etkisi altında Kent mayısa kadar kapalı kalabilir
KORONAVİRÜS

New York koronavirüsün etkisi altında: Kent mayısa kadar kapalı kalabilir

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Ülkede vaka sayısı 95 bin yükselerek Çin ve İtalya'yı geçti.
Ülkede vaka sayısı 95 bin yükselerek Çin ve İtalya'yı geçti.

De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, “Ne yazık ki; bu krizin (Kovid-19) nisandan mayısa kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu” ifadesini kullandı.

  • 8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York’un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80’nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20’sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da hayatını kaybedeceğini dile getirdi.

De Blasio, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu
OYNAT 00:26
New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu
New York'ta toplam koronavirüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını bildirdi.

De Blasio, Trump'ı eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, "New York’un ventilatör ihtiyacı talebini hafife alan" sözlerini de eleştiren De Blasio, Trump’ı virüs salgınında ortaya çıkan devasa gerçekleri görmek istememekle suçladı.

Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
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Süper bulaştırıcı son dönemde sıkça duymaya başladığımız bir tabir.
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Koronavirüs'ün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki Steve Walsh olarak açıklanmıştı.
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Singapur'da 20-23 Ocak tarihlerinde bir konferansa katılan Steve Walsh daha sonra tatil yapmak için Fransız Alpleri'ne gitti.
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Kaldığı evde bulunan 11 kişiye de koronavirüs bulaştıran Walsh, daha sonra Londra'ya geldi.
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Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı.
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Koronavirüs bulaşan hasta sayısının ve ölümlerin tüm dünyada artmaya başlamasıyla yerel halk sağlığı yetkilileriyle temasa geçen Steve Walsh'ın koronavirüs kaptığı tespit edildi.
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İngiliz medyası, 2 hafta karantinada kalan Steve Walsh'ın tamamen tedavi edildiğini duyurdu.
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Fransız Alpleri'nde Walsh'un birlikte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da testlerde koronavirüs kaptığı tespit edildi.
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Bu kişilerden birisinin İspanya'nın Mallorca kentinde yaşadığı ve ailesine korovirüs bulaştığı ortaya çıktı. Böylece koronavirüs Singapur'dan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaşmış oldu.
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Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor.
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Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar' temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar.
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Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor.
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Bilimsel olarak kanıtlanmayan bazı görüşlere göre, bağışıklık sistemi güçlü olan bu kişiler hiçbir semptom göstermeden yaşamına devam edebiliyor ve virüsü herkese yayıyor.
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Bazı görüşlere göre ise, buna yüksek oranda virüse maruz kalmak ya da farklı salgınlar tarafından enfekte olma gibi birden fazla etken söz konusu olabilir.
Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
"Koronavirüse yakalanan bir kişi, salgını çevresindeki kaç kişiye bulaştırabilir?" sorusu uzun süredir merak edilen konuların başında geliyor. Bilim insanlarının bu soruya ortalama verdiği cevap 3 kişi. Ancak son günlerde sık sık gündeme gelen ve 'süper taşıyıcı' olarak adlandırılan kişilerin salgını ortalamanın çok daha üzerinde kişiye bulaştırabildiği biliniyor. Peki süper taşıyıcı ne demek? Kimlere süper taşıyıcı deniyor?

"Herkesin bu kör gerçeği anlamasına ihtiyacımız var"

De Blasio, sadece New York kentinin 15 bin ventilatöre ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Başkan'ın ve Washington'daki herkesin bu kör gerçeği anlamasına ihtiyacımız var. Salgındaki rakamlara ve insanlara olan etkisine bakıyoruz, bütün bunları hafife alıp görmezden gelemeyiz” diye konuştu.

Salgının yavaşlamadan önce daha da kötüleşeceğine vurgu yapan de Blasio, “Başkan'ın, önümüzde gerçekten zor bir savaş olduğunu insanlara açıkça söylemesi daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Trump, dün akşam Fox TV’ye verdiği mülakatta, New York Valisi Andrew Cuomo’nun eyaletin en az 30 bin ventilatör ihtiyacı talebini abartılı bulduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"30 veya 40 bin ventilatöre ihtiyacınız olduğuna inanmıyorum. Bazen büyük hastanelere gidiyorsunuz, iki ventilatörleri var. Şimdi birden, '30 bin ventilatör sipariş edebilir miyiz?’ diyorlar."

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