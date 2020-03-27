Dünya İranda 80 mahkum koronavirüs korkusuyla isyan çıkararak cezaevinden kaçtı
KORONAVİRÜS

İran’da 80 mahkum koronavirüs korkusuyla isyan çıkararak cezaevinden kaçtı

İran’ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki ceza evinde 80 tutuklu, yeni tip koronavirüs korkusuyla isyan çıkararak kaçtı.

Haber Merkezi AA
Mahkumlar, yoldan geçen araçları gasp ederek kaçtığı belirtildi.
Mahkumlar, yoldan geçen araçları gasp ederek kaçtığı belirtildi.

Fara Haber Ajansı'na göre, Sakız ceza evindeki tutuklular, Kovid-19 bulaşma riski nedeniyle isyan çıkardı, ardından 80 tutuklu firar etti.

Kaçanlardan bazılarının şehir içinde izlerini kaybettirdiği, bazılarının ise yoldan geçen araçları durdurduğu ve gasp ettikleri otomobillerle kaçtıkları aktarıldı.

Söz konusu nedenle daha önce de ceza evi firarlarının yaşandığı İran'da şu ana kadar 85 bin mahkum koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.

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