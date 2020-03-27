Dünya Kediye koronavirüs teşhisi konulan Belçikada kısmi tecrit uzatıldı
KORONAVİRÜS

Kediye koronavirüs teşhisi konulan Belçika'da 'kısmi tecrit' uzatıldı

Ülkede uygulama 19 Nisan'a kadar uzatılacak ve kısıtlayıcı önlemlere uyulup uyulmadığı daha sıkı denetlenecek. Ülkede, bir kediye salgın teşhisi konuldu. Virolog Gucht, "Sahibi, koronavirüs semptomları göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi. Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Ülkede koronavirüs teşhişi konulan hastalar tedavi ediliyor.
Ülkede koronavirüs teşhişi konulan hastalar tedavi ediliyor.

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 19 Nisan'a kadar uzattı.

  • Başbakan Sophie Wilmes, 4 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Wilmes, daha önce alınan ve 5 Nisan'da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 19 Nisan'a uzatıldığını ve bunun 3 Mayıs'a kadar tekrar uzatılabileceğini bildirdi.

Kısıtlayıcı önlemlere uyulup uyulmadığının daha sıkı denetleneceğini vurgulayan Wilmes, kurallara uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu
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New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu
New York'ta toplam koronavirüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını bildirdi.

Ülkede uygulamaya konulan kısıtlayıcı tedbirler

Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı.

Marketlerle eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı.

Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye edilirken; şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken; toplantılara izin verilmiyor.

Kişilerin, "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor.

Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.

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Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
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Kediye sahibinden Kovid-19 bulaştı

Öte yandan, yerel medyadaki habere göre, Belçika'da bir kediye Kovid-19 teşhisi konuldu. Virüsün, kediye sahibinden bulaştığı bildirildi.

  • Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi, Kovid-19 semptomları göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi" dedi.

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşmasının ise söz konusu olmadığını kaydederek, "Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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