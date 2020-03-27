Kediye koronavirüs teşhisi konulan Belçika'da 'kısmi tecrit' uzatıldı

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 19 Nisan'a kadar uzattı.

Başbakan Sophie Wilmes, 4 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Wilmes, daha önce alınan ve 5 Nisan'da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 19 Nisan'a uzatıldığını ve bunun 3 Mayıs'a kadar tekrar uzatılabileceğini bildirdi.

Kısıtlayıcı önlemlere uyulup uyulmadığının daha sıkı denetleneceğini vurgulayan Wilmes, kurallara uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

OYNAT 00:26 New York’ta koronavirüs ölümleri için mobil morglar kuruldu New York'ta toplam koronavirüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını bildirdi. BiP'te paylaş

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Ülkede uygulamaya konulan kısıtlayıcı tedbirler

Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı.

Marketlerle eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı.

Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye edilirken; şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken; toplantılara izin verilmiyor.



Kişilerin, "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor.

Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.

FOTOĞRAF 14 Süper bulaştırıcı son dönemde sıkça duymaya başladığımız bir tabir. Koronavirüs'ün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki Steve Walsh olarak açıklanmıştı. Singapur'da 20-23 Ocak tarihlerinde bir konferansa katılan Steve Walsh daha sonra tatil yapmak için Fransız Alpleri'ne gitti. Kaldığı evde bulunan 11 kişiye de koronavirüs bulaştıran Walsh, daha sonra Londra'ya geldi. Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı. Koronavirüs bulaşan hasta sayısının ve ölümlerin tüm dünyada artmaya başlamasıyla yerel halk sağlığı yetkilileriyle temasa geçen Steve Walsh'ın koronavirüs kaptığı tespit edildi. İngiliz medyası, 2 hafta karantinada kalan Steve Walsh'ın tamamen tedavi edildiğini duyurdu. Fransız Alpleri'nde Walsh'un birlikte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da testlerde koronavirüs kaptığı tespit edildi. Bu kişilerden birisinin İspanya'nın Mallorca kentinde yaşadığı ve ailesine korovirüs bulaştığı ortaya çıktı. Böylece koronavirüs Singapur'dan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaşmış oldu. Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar' temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar. Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor. Bilimsel olarak kanıtlanmayan bazı görüşlere göre, bağışıklık sistemi güçlü olan bu kişiler hiçbir semptom göstermeden yaşamına devam edebiliyor ve virüsü herkese yayıyor. Bazı görüşlere göre ise, buna yüksek oranda virüse maruz kalmak ya da farklı salgınlar tarafından enfekte olma gibi birden fazla etken söz konusu olabilir. Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek? "Koronavirüse yakalanan bir kişi, salgını çevresindeki kaç kişiye bulaştırabilir?" sorusu uzun süredir merak edilen konuların başında geliyor. Bilim insanlarının bu soruya ortalama verdiği cevap 3 kişi. Ancak son günlerde sık sık gündeme gelen ve 'süper taşıyıcı' olarak adlandırılan kişilerin salgını ortalamanın çok daha üzerinde kişiye bulaştırabildiği biliniyor. Peki süper taşıyıcı ne demek? Kimlere süper taşıyıcı deniyor?

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Kediye sahibinden Kovid-19 bulaştı

Öte yandan, yerel medyadaki habere göre, Belçika'da bir kediye Kovid-19 teşhisi konuldu. Virüsün, kediye sahibinden bulaştığı bildirildi.

Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi, Kovid-19 semptomları göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi" dedi.

Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşmasının ise söz konusu olmadığını kaydederek, "Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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