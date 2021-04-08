Dünya Kremlin Sözcüsü Peskovdan ABD açıklaması Asla izin vermeyeceğiz
AVRUPA

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda. Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kremlin Sözcüsü Peskovdan ABD açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Rusya’ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

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ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi” atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, “Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır." dedi.

Peskov, Kuzey Akım 2’ye ortak olan ülkeler ve şirketlerin, projeyi bitirme konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

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Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna ve Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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