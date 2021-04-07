Dünya NATOdan Rusyaya gözdağı Askeri Komite Başkanı Ukraynada
AVRUPA

NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri krizin had safhaya ulaştığı dönemde, NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach, Lviv şehrine kritik bir ziyarette bulundu. Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile görüştü.

Haber Merkezi AA
NATOdan Rusyaya gözdağı: Askeri Komite Başkanı Ukraynada
NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin geçtiğimiz hafta dolmasından sonra bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya, Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.

Kırım'ın ilhakı ile iki ülkesinde yaşanan gerginlik bir kez daha had safhaya ulaştı.

NATO'dan Ukrayna'ya 'askeri' ziyaret

Tüm bu gelişmelerin ışığında NATO'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi.

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

"Bölgedeki güvenlik durumunu ele aldık"

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

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