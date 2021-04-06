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Kremlin ile Kiev arasında NATO üyeliği gerilimi: Kriz daha da alevlenir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti. Açıklamaya Kremlin'den jet yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Kremlin ile Kiev arasında NATO üyeliği gerilimi: Kriz daha da alevlenir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde, Donbas'taki artan gerginliği ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarındaki hareketliliğini ele aldı.

Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti.

REFORMLAR RUSYA'YI DURDURMAYACAK

Ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol" ifadelerini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov


KRİZ DAHA DA KÖTÜLEŞİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'nın NATO'ya girme isteğinin ülkedeki iç krizi çözmeye yardımcı olmayacağını belirtti.

Peskov, "Bizim açımızdan bu, durumu daha da kötüleştirecektir. Çünkü NATO'ya girmekten söz ederken hiçbir şekilde halkın görüşleri göz ardı edilemez" ifadesini kullandı.

Peskov, Donbas'ta yaşananlar sorulduğunda buradaki halk için NATO üyeliğinin kabul edilemez olduğunun görüleceğini savundu.

KİEV YÖNETİMİNİN SAKİNLEŞMEYE NİYETİ YOK

Kiev yönetiminin "agresiflikten uzaklaşma" ve "sakinleşme" niyetinin olmadığını öne süren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'daki durumla ilgili olarak endişelerini detaylı şekilde dile getirdiğini, diğer başkentlere de bu durumun aktarıldığını ifade etti.

Peskov, hiçbir şeyin, Ukrayna ordusunun kendi halkına karşı silahlı eylem başlatmasını kışkırtmayacağını umduğunu dile getirdi.

Washington'un Moskova'dan Rusya'daki askeri hareketlilik ile ilgili açıklama beklemesini değerlendiren Peskov, "Biz buna daha önce tepki verdik. Bu konuda yaptığımız açıklamaya ilave edeceğimiz bir şey yok” diye konuştu.

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Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

  • Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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