Dünya Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseliyor İki ülkeden de tehlikeli restleşme
AVRUPA

Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseliyor: İki ülkeden de tehlikeli restleşme

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi yükselmeye devam ediyor. Askeri hareketliliğin devam ettiği sınır bölgesi için iki ülkeden de dikkat çeken adımlar geldi. Rusya bölgeye onlarca tank ve zırhlı araç gönderdi. Ukrayna da tren yolu ile sınıra onlarca T-72 tankı gönderdi. Ayrıca Rus cephesinden askeri uzmanlardan, krizin dünya savaşına dönüşme potansiyelinin olduğu yönünden açıklamalar geldi.

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Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseliyor: İki ülkeden de tehlikeli restleşme
Ortaya çıkan yeni görüntülerde Ukrayna tarafının tren yolu ile sınıra onlarca T-72 tankı gönderdiği görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor! Sınır bölgesinde karşılıklı askeri hareketlilik sonrası iki taraftan da yeni adımlar geldi.

RUSYA'DAN YENİ SEVKIYAT

İngiliz medyasının ulaştığı videoda Rus tarafının sınır bölgesine yeni sevkiyatlar yaptığı anlar yer aldı. Söz konusu videoda Rusya'nın bölgeye onlarca tank ve zırhlı araç gönderdiği görülüyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Ukrayna cephesinden de benzer bir adım geldi.

UKRAYNA T-72'LERİ GÖNDERDİ

Ukrayna hükümeti sınıra onlarca tank sevkiyatı yaptı. Ortaya çıkan görüntülerde Ukrayna tarafının tren yolu ile sınıra onlarca T-72 tankı gönderdiği görüldü.

"DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞME POTANSİYELİ VAR"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Rus askeri uzmanı Pavel Felgenhauer, sınırdaki artan tansiyonun bir Avrupa savaşına dönüşebileceğini belirtti.

Felgenhauer iki tarafın attığı adımlar sonrası "Bu krizin bir dünya savaşına dönüşme potansiyeli bile var" dedi.

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RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

  • Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.

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