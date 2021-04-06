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Donbas'ta sıcak çatışma: İki Ukrayna askeri öldü

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Donbasta sıcak çatışma: İki Ukrayna askeri öldü
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilerek, “Rus-işgal güçlerinin bombardımanına savunucularımız ateş açarak karşılık verdi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bölgede son 24 saat içinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların yedi kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

RUSYA: TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına ve Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ‘geniş çaplı’ provokasyona hazırlandığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğin ‘tehdit oluşturmadığını’ ifade etmişti.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor.

İHRACATIN DÖRTTE BİRİ

Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor.

Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

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