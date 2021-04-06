Dünya Ukrayna 100 bin kişilik ordu taarruza hazır
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Ukrayna: 100 bin kişilik ordu taarruza hazır

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya sınırındaki gerilimle ilgili açıklama yaparak 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu açıkladı.

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Ukrayna: 100 bin kişilik ordu taarruza hazır
​Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesinde ateşkes ihlali yapması üzerine ise iki ülke arasında gerilim yaşanmaya başladı.

Bölgede tansiyonun yükselmesiyle dün açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Donbas'ta açılan ateş sonucu 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ruslan Homçak'tan bugün ise ikinci bir açıklama geldi.

"100 BİN ASKER EMİR BEKLİYOR"

Savaş mesajları veren Homçak, "100 bin kişilik ordumuz taarruz için emir bekliyor" ifadelerini kullandı.

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