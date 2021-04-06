Dünya Rusya ve Ukrayna restleşiyor Kremlinden savaşa hazırız mesajı
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Rusya ve Ukrayna restleşiyor: Kremlin'den 'savaşa hazırız' mesajı

Ukrayna'nın 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu açıklamasının ardından Kremlin'den yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Rusya ve Ukrayna restleşiyor: Kremlinden savaşa hazırız mesajı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Ukrayna ile Rusya arasında savaş çanları çalıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya sınırındaki gerilimle ilgili açıklama yaparak 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu açıkladı.

Rusya cephesi de bu açıklamaya karşı sessiz kalmadı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askeri güçlerinin eğitim planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlerin başladığını kaydeden Şoygu, "Silahlı kuvvetlerin eğitim planı çerçevesinde, askeri yönetim ve birimlerde denetimler başladı" ifadesini kullandı.

Şoygu, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını belirterek, "Denetim çalışmalarının yüksek nitelikte yapılmasını ve askerler ile askeri teçhizatın hareket esnasında güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 çeşitli askeri tatbikatın yapılacağı kaydedildi.

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Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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