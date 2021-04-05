Dünya Rus Dışişlerinden füze açıklaması Tüm askeri tedbirleri alırız
ASYA

Rus Dışişleri'nden 'füze' açıklaması: Tüm askeri tedbirleri alırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD başta olmak üzere Batı'dan gelebilecek tüm füze tehditlerine karşı tedbir alabileceklerini duyurdu.

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Rus Dışişlerinden füze açıklaması: Tüm askeri tedbirleri alırız
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Rusya Dışişleri, ABD ile müttefiklerinin kısa ve orta menzilli füze yerleştirme planları karşısında kendilerinin de askeri tedbirler alabilecekleri uyarısında bulundu.

ABD'YE KARŞILIK CEVABI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Amerikalılar ile Avrupa ve Asya-Pasifik’teki müttefiklerinin, karaya konuşlandırılmış kısa ve orta menzilli füze cephaneleri oluşturması karşısında pratikte alınabilecek tedbirleri incelemeye devam ediyoruz. İngiltere’nin planları da bunlara dahil” dedi ve şöyle devam etti:

“Diyalog için kapıyı hiçbir şekilde kapatmıyoruz ancak içinde bulunduğumuz mevcut durumda, Rusya’nın ortaya çıkan füze tehditleri karşısında Rusya’nın odağını, askeri-teknik yanıt tedbirleri almaya kaydırmak zorunda kalacağını dışlamıyoruz.”

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