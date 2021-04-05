Rus Dışişleri'nden 'füze' açıklaması: Tüm askeri tedbirleri alırız

Rusya Dışişleri, ABD ile müttefiklerinin kısa ve orta menzilli füze yerleştirme planları karşısında kendilerinin de askeri tedbirler alabilecekleri uyarısında bulundu.

ABD'YE KARŞILIK CEVABI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Amerikalılar ile Avrupa ve Asya-Pasifik’teki müttefiklerinin, karaya konuşlandırılmış kısa ve orta menzilli füze cephaneleri oluşturması karşısında pratikte alınabilecek tedbirleri incelemeye devam ediyoruz. İngiltere’nin planları da bunlara dahil” dedi ve şöyle devam etti:

“Diyalog için kapıyı hiçbir şekilde kapatmıyoruz ancak içinde bulunduğumuz mevcut durumda, Rusya’nın ortaya çıkan füze tehditleri karşısında Rusya’nın odağını, askeri-teknik yanıt tedbirleri almaya kaydırmak zorunda kalacağını dışlamıyoruz.”

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