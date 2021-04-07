Dünya Rusyadan Ukraynaya sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz mesajı
ASYA

Rusya'dan Ukrayna'ya 'sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz' mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerin uygun görüldüğü sürece bölgede kalacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Rusyadan Ukraynaya sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz mesajı
​Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, sınıra askeri birliklerini gönderen Rusya’dan yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus birliklerinin sınırda kalmaya devam edeceğini ifade ederek, “Rusya Silahlı Kuvvetleri gerekli ve uygun görüldüğü için Rusya Federasyonu topraklarında bulunuyor. Rusya Savunma Bakanımız ve Başkomutan Vladimir Putin uygun gördüğü sürece orada kalacaklar” dedi.

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Rusya’nın hiçbir ülke için tehdit unsuru olmadığını söyleyen Peskov, “Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve kimse için tehdit oluşturmuyor” ifadelerini kullandı.

  • Peskov ayrıca, önümüzdeki 9 Mayıs’ta Rusya Zafer Bayramı’nın 76. yıldönümünde Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni yapılacağını hatırlatırken, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hiçbir ülke liderinin törenlere davet edilmeyeceğini belirtti.


SAVAŞA HAZIRLIK

Rusya, tüm askeri bölgelerde savaşa hazırlık durumu denetimlerine başlamıştıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında bölge komutanları dahil askeri kademenin önde gelen isimleriyle bir araya geldiği görüşmede, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin planlı bir "savaşa hazırlık" durumu denetimlerine başladığını bildirmişti.

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Rusya-Ukrayna krizi

2014’ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’ya bağlı 28 askeri taburun “tatbikat” bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrilmişti.

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