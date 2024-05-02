Terör devleti İsrail ölüm kusmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya çıktı

Müzisyen Emir Şamur, İsrail’in Gazze’deki zulmüne tepki ve Filistin’e destek için ‘Hep Bir Umut Var’ şarkısını yaptı. Yaşanan zulmün gölgesinde tarafını belli etmek istediğini vurgulayan Şamur, “İnşallah dinleyen insanlar bir şeyler hisseder. Bu da bir gündem oluşturur diye bir duam var” dedi.