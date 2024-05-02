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Dünya

Terör devleti İsrail ölüm kusmaya devam ediyor: Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya çıktı

Katil ve işgalci İsrail ordusunun 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 28 artarak 34 bin 396'ya yükseldi.

12:25 - 2/05/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 209 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 396'ya, yaralı sayısının da 77 bin 816'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#israil
#gazze
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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