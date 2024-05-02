Öğrencilerin ilk zaferi

Ülkenin seçkin yüksek öğrenim kurumlarından Brown Üniversitesi yöneticileri, Filistin yanlısı oturma eylemi yapan öğrencilerle anlaşarak İsrail şirketlerine yapılan yatırımların askıya alınmasının oylanacağını duyurdu. Dayanışma kampının organizatörlerinden 5 öğrenci hakkında yürütülen soruşturmanın devam edeceği, ancak bu öğrencilerin üniversite yönetimine sunum yapmasına izin vereceği ve Ekim 2024’te İsrail yatırımlarının sonlandırılmasının oylanacağı kaydedildi.