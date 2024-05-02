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Dünya

Öğrencilerin ilk zaferi

ABD genelinde Gazze’ye destek için devam eden üniversite protestolarında öğrenciler ilk kazanımlarını elde etti.

04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:00 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ülkenin seçkin yüksek öğrenim kurumlarından Brown Üniversitesi yöneticileri, Filistin yanlısı oturma eylemi yapan öğrencilerle anlaşarak İsrail şirketlerine yapılan yatırımların askıya alınmasının oylanacağını duyurdu. Dayanışma kampının organizatörlerinden 5 öğrenci hakkında yürütülen soruşturmanın devam edeceği, ancak bu öğrencilerin üniversite yönetimine sunum yapmasına izin vereceği ve Ekim 2024’te İsrail yatırımlarının sonlandırılmasının oylanacağı kaydedildi.



#ABD
#Gazze
#Filistin
38 dakika önce
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