“Hep bir umut seni bekliyo herkes

Hep bir ağız seni söylüyo her ses

Hep bir umut var o umut sensin Gazze”

“Saçma Sapan” şarkısıyla 200 milyon kez dinlenen, geniş kitlelerce bu şarkı sayesinde tanınan söz yazarı, besteci ve müzisyen Emir Şamur, Gazze için şarkı yaptı. Rumman Müzik Yapım etiketiyle çıkan “Hep Bir Umut Var” teklisi, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulüm ve katliamı anlatırken güzel günler adına umudu da yeşertiyor. Söz ve bestesi Şamur’a ait olan parçanın klibi de yayınlandığı 28 Nisan’dan bu yana on binlerce kişi tarafından izlendi. Sanatçı parçayı “Filistin ve özellikle Gazze’de yaşanan bu orantısız zulmün gölgesinde tarafımızı belli edelim istedim. Sizlere emanet. Sizin elinizde milyonlara umut olsun inşallah” sözleriyle paylaştı. Eserin ortaya çıkışını ve sanatçıların Gazze’yle ilgili duruşunu Emir Şamur ve eserin yapımcısı Yavuz Yıldırım Yeni Şafak’a anlattı.

Yavuz Yıldırım

BU ZULME TEPKİ KOYMAK GEREK

“Hep Bir Umut Var”ın sözleri için yaklaşık üç ay boyunca çalıştığını belirten şarkıcı, kaleme alırken ve seslendirirken hissettiklerini şöyle aktardı: “Ben de bir yetimim. 16 yaşında yetim kaldım. Her ne kadar sanat kariyerim bununla çelişse de Çeçenistan’ı, Bosna’yı ve Filistin’i takip eden, okuyan, bir insanım. Bu coğrafyaları yakından takip ediyor ve hissediyorum. Yapmazsam olmaz duygusuyla yazdım. Müslümansanız ve düzenin istediğini yapmıyorsanız işgal ediliyorsunuz. Bu zulme tepki koymak gerektiğini düşünüyorum. Bu müzik olur, başka bir sanat dalı olur. Elimizden ne geliyorsa.”

Eserin yeni olmasına rağmen şimdiden izlenmelerinin iyi gittiğini söyleyen şarkıcı, Gazze için elinden geleni yapmaya devam edeceğini aktardı. Şamur; “İnşallah dinleyen insanlar bir şeyler hisseder ve paylaşır, bu da bir gündem oluşturur diye bir duam var. Sorumluluğumu, borcumu yerine getirmiş hissediyorum. Bundan sonra da meydanlarda, sahnede, nerede olursa elimden geleni yapacağım. Bu tarafta olmaktan ve böyle bir kariyer planlaması yapmaktan çok mutluyum” dedi.

ESERİN GELİRİ GAZZE’YE BAĞIŞLANACAK

Parçanın yapımcısı Yavuz Yıldırım ise 7 Ekim’den sonra kültür sanat alanının Gazze’ye destek konusunda eksik kaldığını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’deki kültür sanat camiasında da ne yazık ki böyle bir hassasiyet pek yok. Emir’e; Kudüs’e, Mescidi Aksa’ya, Gazze’de yaşananlara dair bir şey yapmalıyız dedik. O da bir parçayla Gazze’de olanları anlatmak istediğini söyledi. ‘Hep Bir Umut Var’ ile Gazze’de yaşananlara sanatçı gözüyle baktı. Hem yaşananlardan duyduğu üzüntüden hem de kendi kitlesini harekete geçirmek için böyle bir parça yaptı, biz de öncülük ettik” dedi.

Eserin tüm dijital platformlardan dinlenebileceğini ifade eden yapımcı, klibe ilişkin detaylar da paylaştı. Yıldırım, “Söz de beste de Emir’e ait. 4-5 kez altyapı çalıştık. Yeri geldi aranje değiştirdik. Söz, beste ve müziğin ardından bir de klip çektik. Stüdyo ortamında, gönüllü arkadaşlarla çalıştık. Kudüs görüntülerini, klibin de yönetmeni olan M. Abdülgafur Şahin’in ‘Kudüs’ün Işıkları’ belgeselinden aldık. Parçadan oluşan geliri Gazze’deki insanlara bağışlamayı düşü-nüyoruz.”

GÜNEŞ BATI'DAN DOĞUYOR

Dünya çapında genç rapçilerin sahnelerinde Filistin’i dile getirmesinin kitleleri örgütlediğine işaret eden Şamur, bu destekleri şöyle yorumladı: “ABD’li rapçi Macklemore’un desteği beni çok şaşırttı. Düzenin içinden böyle seslerin çıkması, Müslüman olmayan ama vicdan eksenli hareket eden insanların olması mutlu ediyor. Güneş Batı'dan doğuyor gibi bir durum var. Etkisi de artıyor.”







